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Минздрав скорректировал размеры некоторых надбавок медикам

28.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стимулирующие и компенсирующие выплаты получат работники бюджетных организаций системы здравоохранения. Размер надбавки будет зависеть от особенностей профессиональной деятельности. В процентном соотношении доплаты некоторым категориям работников будут увеличены от 20% до 200% от оклада. Изменения коснулись, в том числе, и доплат ректорам, проректорам, деканам, профессорам и преподавателям медицинских вузов и учреждений допобразования. С полным перечнем надбавок можно ознакомиться на портале Pravo.by. Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
 
 
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Стимулирующие и компенсирующие выплаты получат работники бюджетных организаций системы здравоохранения. Размер надбавки будет зависеть от особенностей...
 
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