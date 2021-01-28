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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 февраля в Беларуси повышается ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров Так, для лиц в возрасте от 75 до 80 лет надбавка составит более 49 рублей, тем, кто старше 80 лет, и инвалидам первой группы добавят свыше 65 рублей. Повышение размера...

Так, для лиц в возрасте от 75 до 80 лет надбавка составит более 49 рублей, тем, кто старше 80 лет, и инвалидам первой группы добавят свыше 65 рублей. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья.