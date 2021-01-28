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Тарифные протесты в Украине - последствия Евромайдана
28.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКоторый, к слову, продолжает толкать страну в пропасть. Так считает все больше экспертов.
Андрей Лесик, глава харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Украина): "Основной фактор, который тянет страну на дно, - это внешнее управление. Кроме безвиза, мы получили европейские цены и тарифы, но никак не европейские зарплаты. Все, что происходит, это следствие событий 2014 года".
А вот что по этому поводу думают простые украинцы: "Пенсии не поднимают, ничего не делают. А поднимают только тарифы. Сами отдыхают на курортах, а люди дохнут".
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Который, к слову, продолжает толкать страну в пропасть. Так считает все больше экспертов. Андрей Лесик, глава харьковской городской организации "Оппозиционная...
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