|
Завершено расследование дела о беспорядках в Минске у здания ЦИП
28.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАктивное участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с неповиновением. Следствие передало материалы уголовного дела для направления в суд. Речь о беспорядках 4 октября прошлого года в Минске. 21-летний минчанин разбил камеру наблюдения, заклеил обзорное окно двери здания и вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Мужчину задержали на следующий день. Следователи допросили большинство участников того дня, анализировали видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, они приобщены к материалам дела.
В ходе допроса обвиняемый пояснил, что поддался призывам телеграм–каналов и целенаправленно участвовал в протестах. С момента задержания минчанин под стражей. Следствие по беспорядкам 4 октября продолжается, любую информацию по этому делу можно сообщать по телефонам, номера - в видео.
Смотрите также:
В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активное участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с неповиновением. Следствие передало материалы уголовного дела для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)