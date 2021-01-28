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Завершено расследование дела о беспорядках в Минске у здания ЦИП

28.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активное участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с неповиновением. Следствие передало материалы уголовного дела для направления в суд. Речь о беспорядках 4 октября прошлого  года  в Минске. 21-летний минчанин разбил камеру наблюдения, заклеил обзорное окно двери здания  и  вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Мужчину задержали на следующий день. Следователи допросили большинство участников того дня, анализировали видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, они приобщены к материалам дела. 

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что поддался призывам телеграм–каналов  и целенаправленно участвовал в протестах. С момента задержания минчанин под стражей. Следствие по беспорядкам 4 октября продолжается, любую информацию по этому делу можно сообщать по телефонам, номера - в видео. 


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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