«Только с пятого раза в лунку вошла». Рыбак в озере около Лиды поймал огромную щуку

Источник материала: Tut.by

Лидский рыбак Дмитрий Малявский озере в деревне Велички поймал щуку весом 9,5 кг. Об удачном улове рассказывает «Лідская газета».



Фото: lidanews.by

58-летний житель Березовки Дмитрий Малявский поймал щуку в озере около деревни Велички 16 января.

Рыбачит березовчанин с детства. Рыбалка — это его хобби. Среди трофеев неоднократно были щуки весом по 4 кг. Но вот в 9,5 кг попалась впервые.

— В этот раз ловил на жерлицы, — говорит Дмитрий. — Когда почувствовал, что рыба клюнула, не сразу смог вытянуть — только с пятого раза в лунку вошла. А помог вытащить ее местный житель, который быстро подоспел с багром.

Голова щуки завесила полтора килограмма — ее засолили, а потом засушат. А вот сама тушка пока заморожена.