ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Только с пятого раза в лунку вошла». Рыбак в озере около Лиды поймал огромную щуку

28.01.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидский рыбак Дмитрий Малявский озере в деревне Велички поймал щуку весом 9,5 кг. Об удачном улове рассказывает «Лідская газета».


Фото: lidanews.by

58-летний житель Березовки Дмитрий Малявский поймал щуку в озере около деревни Велички 16 января.

Рыбачит березовчанин с детства. Рыбалка — это его хобби. Среди трофеев неоднократно были щуки весом по 4 кг. Но вот в 9,5 кг попалась впервые.

— В этот раз ловил на жерлицы, — говорит Дмитрий. — Когда почувствовал, что рыба клюнула, не сразу смог вытянуть — только с пятого раза в лунку вошла. А помог вытащить ее местный житель, который быстро подоспел с багром.

Голова щуки завесила полтора килограмма — ее засолили, а потом засушат. А вот сама тушка пока заморожена.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
58-летний житель Березовки Дмитрий Малявский поймал щуку в озере около деревни Велички 16 января.
 
Новости дня
Новости общества
 
Аналитический прогноз о будущем создателя экстремистских телеграм-каналов от Андрея Муковозчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by