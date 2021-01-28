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«Снимки со сценами каннибализма». Как объясняет соседка бегуна Zombie Run свое заявление в милицию

28.01.2021 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У истории из Новополоцка, в которой бегуна Александра Зеленского, сфотографировавшегося в образе зомби на забеге Zombie Run, ждет суд по статье 17.8 КоАП (Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости), — продолжение. Свою позицию TUT.BY высказала та самая соседка Зеленского, которая и обратилась с заявлением в милицию — Виктория. Она утверждает, что «Александр несколько лет систематически провоцирует конфликты». Выяснилось, что между соседями уже были суды — и не раз.


Фото: страница Александра Зеленского в «Одноклассниках»

Виктория пояснила TUT.BY:

— Протокол в отношении Александра Зеленского составлен не по фотографиям забега Zombie Run, а по факту создания и распространения им в соцсетях снимков со сценами каннибализма. На этих фотографиях Александр изображает отвратительные аморальные сцены поедания человеческой плоти, кусает муляжи оторванных окровавленных человеческих рук и ног. Да, мы обратились в милицию, так как действительно считаем, что эти снимки — исключительно циничны.

Жительница Новополоцка утверждает, что участковый милиционер не раз проводил с ее соседом профилактические беседы:

— Во время одной из них участковый предупредил Александра об ответственности за распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Однако сосед не удалил из своих аккаунтов эти фотографии. Затем проверку провела прокуратура. На этот раз участковый составил протокол на Александра по статье 17.8 КоАП.

По словам соседки, суд Зеленского ждет именно за фото, на которых он изображает «сцены каннибализма». Эти фото, размещенные в профилях соцсетей Александра, сделаны, по его словам, на соответствующих мероприятиях — в частности, некоторые из них, судя по описанию в соцсетях, на Zombie Run в Жодино 20 сентября 2020 года.

Некоторые фото из заявления в милицию — под катом ниже


Этот снимок Виктория приложила к своему заявлению. Фото: соцсети Александра Зеленского

Фото: соцсети Александра Зеленского

Фото: соцсети Александра Зеленского

Фото: соцсети Зеленского

Фото: соцсети Зеленского

Суды между соседями уже были — и не раз. Ранее они делили парковочные места, не могли договориться о правилах содержания мест общего пользования, мужчина демонстрировал соседке с балкона «неприличный жест — средний палец», повредил, по ее словам, ее дверь и т.д. Все эти конфликты заканчивались протоколами или судебными разбирательствами.

Виктория говорит, что они с мужем несколько раз предлагали Александру мировую. В очередной раз это произошло 25 января, прямо в городской милиции — «однако сосед отказался извиниться за все приставания, угрозы физической расправой, оскорбления, клевету, повреждение двери нашей квартиры и другие причиненные нам неудобства».

TUT.BY проследит, чем между ними закончится суд по фото забега Zombie Run.

 
 
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У истории из Новополоцка, в которой бегуна Александра Зеленского, сфотографировавшегося в образе зомби на забеге Zombie Run, ждет суд по статье 17.8 КоАП (Распространение...
 
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