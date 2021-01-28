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Лукашенко рассказал, как в Беларуси пресекли попытки "взрывать дома"

28.01.2021 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Спецслужбы Беларуси пресекли попытку террористических актов в стране, об этом заявил сегодня президент республики Александр Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Вопрос изменения законодательства в связи с внутриполитической обстановкой в стране обсуждался у главы государства в четверг.

Президент отметил, что в стране готовились террористических атаки, которые успешно пресекли спецслужбы.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", - цитирует президента БелТА.

Александр Лукашенко сказал, что подробностями поделится в ближайшее время, некоторые имена уже известны.

"И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну", - сказал Лукашенко.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Главы государства отметил, что спецслужбы провели успешную работы по пресечению террористических актов, и пообещал, что со временем КГБ обнародует факты.
 
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