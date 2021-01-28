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В Гродно россиянин совратил несовершеннолетнюю девочку. Сейчас его разыскивают

28.01.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России и Беларуси разыскивают 49-летнего гражданина России: он в соцсети познакомился с девочкой из Гродно, которая не достигла шестнадцатилетнего возраста. В областном центре он снял квартиру, пригласил к себе девочку и там, обещая денежное вознаграждение, вступил с ней в интимную близость, сообщает милиция.


Фото: pxhere.com, носит иллюстративный характер

Мужчина приехал в Гродно в 2019 году. Тогда же он и познакомился с девочкой и вступил с ней в интимную близость. О преступлении стало известно гродненской милиции, однако к тому моменту мужчина уже уехал в Россию.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК за «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней».

Также милиции стало известно о другом его преступления по ст. 343−1 УК РБ — это изготовление и распространение порнографии с изображением несовершеннолетних. Оказывается, в соцсети мужчина познакомился еще и с другой девочкой, которая также не достигла шестнадцатилетнего возраста, и уговорил ее прислать фотографии интимного характера.

Сейчас он в Беларуси и у себя на родине объявлен в розыск.

В милиции предполагают, что потерпевших от действий россиянина может быть больше.

 
Теги: Гродно
 
 
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В областном центре он снял квартиру, пригласил к себе девочку и там, обещая денежное вознаграждение, вступил с ней в интимную близость.
 
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