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Лукашенко про политическую амнистию: Не надо строить иллюзии

28.01.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что готов хоть завтра объявить политическую амнистию, если ему докажут, что кто-то сидит по политической статье. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую. Надо прекратить эту всякую болтовню.

Он вспомнил свой визит в СИЗО КГБ и заявил, что этот вопрос поднимали и там.

— Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они задавали главный вопрос: «Когда нас отпустят?». Я им всем изложил свое видение: «Все, что украли у народа — верни», тогда мы будем с вами вести разговор и я постараюсь ответить на ваш вопрос — когда. Жду-с. До сих пор — жду-с.

Лукашенко заявил, что, как человек осведомленный знает, что эти вопросы «протестуны, главари» обсуждали с родственниками.

— Такая возможность у этих была — денег жалко. Поэтому не надо строить иллюзии — политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В Беларуси, по данным правозащитников, 220 политзаключенных.

(Дополняется)

 
 
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Он вспомнил свой визит в СИЗО КГБ и заявил, что этот вопрос поднимали и там.
 
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