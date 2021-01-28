На кладбище в Бобруйске деревья рухнули на могилы и ограды

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске на городском кладбище рухнули два дерева. Стволы лежат на оградах и памятниках, и кто их будет убирать, пока не понятно, пишет «Вечерний Бобруйск».



Фото: Ирина Хамренко-Ушакова, «Вечерний Бобруйск»

Фото как минимум двух рухнувших деревьев на кладбище на улице Минской сделаны 27 января. В «Городском центре ритуальных услуг» пояснили, что нужно выяснить, где росли упавшие деревья. Если дерево находилось за оградой, то убирать его будет ритуальная служба. Если же около могилы, то убирать его, скорее всего, придется родственникам.



Фото: Ирина Хамренко-Ушакова, «Вечерний Бобруйск»