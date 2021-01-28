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В Минске на участке улицы Купалы до июня перестанет останавливаться общественный транспорт

28.01.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На одном из дорожных участков в центре Минска до начала лета будет ограничено движение общественного транспорта. Об этом сообщило государственное предприятие «Столичный транспорт и связь».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 11 февраля в Минске на участке улицы Янки Купалы по направлению к улице Куйбышева будут действовать ограничения на движение всех видов транспорта, а на остановке «Оперный театр» перестанут принимать и высаживать пассажиров троллейбусы № 12, 29, 40 и автобусы № 24, 57, 1024-ТК.

Ограничения связаны с реконструкцией улицы Янки Купалы от моста через Свислочь вплоть до улицы Богдановича — работы планируют окончить в июне текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной станет реконструкция участка от улицы Купалы до Богдановича.
 
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