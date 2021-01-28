|
В Минске на участке улицы Купалы до июня перестанет останавливаться общественный транспорт
28.01.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На одном из дорожных участков в центре Минска до начала лета будет ограничено движение общественного транспорта. Об этом
С 11 февраля в Минске на участке улицы Янки Купалы по направлению к улице Куйбышева будут действовать ограничения на движение всех видов транспорта, а на остановке «Оперный театр» перестанут принимать и высаживать пассажиров троллейбусы № 12, 29, 40 и автобусы № 24, 57, 1024-ТК.
Ограничения связаны с реконструкцией улицы Янки Купалы от моста через Свислочь вплоть до улицы Богдановича — работы планируют окончить в июне текущего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной станет реконструкция участка от улицы Купалы до Богдановича.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)