Опять «боевики»? Лукашенко пообещал обнародовать информацию о попытках «взрывать дома и улицы»

Источник материала: Tut.by

На совещании 28 января по вопросам совершенствования законодательства Александр Лукашенко рассказал, об успешной работе спецслужб по пресечению террористических актов. Об этом сообщает его пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента Беларуси/РИА новости

— Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это подлезли многие, и особенно боевики — группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их, — заявил Лукашенко.

Он не стал раскрывать информацию в отношении конкретных имен и групп.

— Некоторые уже известны. Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы будем это продемонстрировать нашему обществу, — пообещал он.

— И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну, — добавил Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что действия власти и его лично были направлены в первую очередь на защиту страны.

— Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках.