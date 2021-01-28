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Фабио Наталуччи: Неравномерное распределение вакцины от коронавируса создает риск асинхронного восстановления
28.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Фабио Наталуччи, заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ: "Неравномерное распределение вакцины создает риск асинхронного восстановления. Итак, есть ситуация со здоровьем. Прежде всего она должна рассматриваться как проблема безопасности. В случае асинхронного восстановления бедные страны могут потерять доступ к рынку, финансовое состояние может ухудшиться. И тогда мы действительно увидим рост бедности, рост неравенства. Вот почему так важно, чтобы мы рассмотрели эту проблему на глобальном уровне и чтобы вакцины были распределены по всему миру справедливо и равномерно. Это приоритет номер один".
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Фабио Наталуччи: Неравномерное распределение вакцины от коронавируса создает риск асинхронного восстановления
Фабио Наталуччи, заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ: "Неравномерное распределение вакцины создает риск...
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