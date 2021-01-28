Агроусадьба в Молодечненском районе стала приютом для аиста

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История счастливого спасения аистенка. Птица, которая не улетела в теплые края и осталась на зимовку в нашей стране, сейчас ждет наступления тепла в молодечненской агроусадьбе. Ее хозяева - семья Чернявских - приютила маленького аиста еще летом. Одно крыло было травмировано, очевидно - выпал из гнезда. Буслик по прозвищу Малыш стал полноценным жильцом большого фермерского подворья. Сначала, с наступлением холодов, поселили его в теплице, а когда ударили морозы, хозяева вообще решили забрать птицу домой. Получилась зимовка с комфортом.

Хозяева молодечненской агроусадьбы надеются, что до лета аист научится хорошо летать, но не покинет свой новый уютный дом и большую семью.