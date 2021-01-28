Метро - самый популярный столичный транспорт

Источник материала: БT

Экологически чистый и быстрый. Метро оказалось самым популярным транспортом столицы по итогам 2020. Подземка перевезла почти 220 миллионов пассажиров. Лидирующую позицию в рейтинге заняла станция "Каменная Горка". Ей воспользовались 18 миллионов пассажиров. Также среди самых востребованных "Площадь Ленина", "Уручье", "Малиновка" и "Академия наук". В среднем за сутки подземным транспортом пользуются около 600 тысяч пассажиров. Эта цифра меньше, чем в прошлые годы, что связано с эпидемией. Напомним, в Минском метрополитене действует обязательный масочный режим. А на всех станциях подземки памятки и звуковые сообщения напоминают о выполнении социальной дистанции.