Завтра в столице ожидается снегопад и до 10 градусов мороза

Источник материала: БT

Пока коммунальники разбираются со снегом, в погоде - опять изменения. В конце недели похолодает. По прогнозам синоптиков, завтра в столице ожидается до минус 10 градусов, на дорогах туман и гололедица. В выходные минусовая температура сохранится. Прогнозируются осадки и порывистый ветер до 14 метров. Температура в субботу от минус 5 до минус 9. В воскресенье немного потеплеет - до 6 градусов со знаком минус. А первую неделю февраля встретим стабильной минусовой температурой и вьюгами.