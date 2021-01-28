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Завтра в столице ожидается снегопад и до 10 градусов мороза
28.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока коммунальники разбираются со снегом, в погоде - опять изменения. В конце недели похолодает. По прогнозам синоптиков, завтра в столице ожидается до минус 10 градусов, на дорогах туман и гололедица. В выходные минусовая температура сохранится. Прогнозируются осадки и порывистый ветер до 14 метров. Температура в субботу от минус 5 до минус 9. В воскресенье немного потеплеет - до 6 градусов со знаком минус. А первую неделю февраля встретим стабильной минусовой температурой и вьюгами.
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Пока коммунальники разбираются со снегом, в погоде - опять изменения. В конце недели похолодает. По прогнозам синоптиков, завтра в столице ожидается до минус 10...
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