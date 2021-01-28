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Данные Минздрава на 28 января
28.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские медики на передовой уже около года. За сутки зарегистрированы 1 718 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии выздоровели более 229 тысяч.
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Белорусские медики на передовой уже около года. За сутки зарегистрированы 1 718 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии выздоровели более 229 тысяч.
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