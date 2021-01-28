Региональная встреча делегатов ВНС прошла в Гомеле

Источник материала: БT

Подготовка к Всебелорусскому народному собранию продолжается. Уже в феврале состоится народный форум, во время которого обсудят основные вопросы развития белорусского государства.

В эти дни проходят региональные встречи делегатов. Сегодня Гомель объединил 285 человек из всех районов области. Полесский регион на форуме представят 310 делегатов. Именно они аккумулируют предложения своих коллективов и избирателей. Сегодня делегаты свели воедино те вопросы, которые волнуют их регион. Это вопросы возрождения пострадавших территорий. В связи с этим подняли тему экологии, развития промышленности и сельского хозяйства в симбиозе с наукой, а также региональной медицины через создание межрайонных медцентров.

Александр Червяков, Министр экономики Беларуси: "Проезжая каждый из регионов, мы обращаем внимание на тот потенциал и компетенции, конкурентные преимущества, которые есть у каждой территории. Именно раскрывая этот потенциал, раскрывая конкурентные преимущества, мы можем найти те новые направления, которые станут драйверами развития в регионе".

Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "С учетом того что я все-таки представляю районы сельскохозяйственной направленности, хотелось бы, чтобы уделили больше внимания сельскому хозяйству, его развитию, закреплению молодых кадров на селе, рассмотрели вопросы ценообразования, взаимодействие сельхозпроизводителей с переработчиками".

Игорь Киреня, главврач Брагинской центральной районной больницы: "Это, конечно, очень ответственный момент. Я горжусь тем, что мне выпала такая честь - представлять нашу систему здравоохранения. Брагинский район, в котором я живу, это моя малая родина. И, конечно, меня очень волнует тема регионального развития, сохранение той социальной стабильности, которую имеют наши пациенты именно на загрязненных территориях".

Алексей Приходько, председатель молодежного совета при Жлобинском районном Совете депутатов: "Еду впервые, я надеюсь, что это будет для меня хорошим опытом. Одна из моих идей: построить вертикаль по работе с молодежью. Было бы здорово, если бы молодых людей стимулировали на получение высшего образования. Было бы здорово, если бы законом регулировалось именно создание социального отпуска с сохранением средней заработной платы на время сессии".

Внести свои предложения по развитию страны может каждый. Так, на диалоговых площадках Гомельской области свои идеи озвучили 6 тысяч человек. 800 вопросов от жителей региона поступили в общественные приемные. Сбор идей продолжается. Озвучить их можно и в режиме онлайн.