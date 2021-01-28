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В непростых внешнеполитических условиях предстоит работать Беларуси в качестве председателя СНГ. Во многом из-за санкционного давления со стороны Запада и попыток насаждения в стране "демократии" со стороны ЕС.

Председательство Беларуси в СНГ в непростых внешнеполитических условиях

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Я не склонен говорить, что в Беларуси все идеально. Есть над чем работать и есть что совершенствовать. Однако это должно происходить не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона... Может быть, это займет больше времени, может, потребуется больше усилий. Но разрушить до основания все, что было достигнуто за всю предыдущую историю нашей независимости, сегодня можно моментально. Кто будет создавать, каким образом мы будем создавать новое государство на разрушенных руинах? Ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал. Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное - я называю это "бесчинствующая демократия". Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия…"

МИД следит за ситуацией вокруг санатория "Беларусь"

Министр иностранных дел также упрекнул западных политиков в лицемерии, приведя в пример ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Друскининкае. Из-за санкций ЕС сотни работников - граждан Литвы - остались без средств к существованию.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Для меня это верх лицемерия и двуличия: с одной стороны, заявляют о необходимости защиты прав человека, с другой стороны, принимаются решения, чтобы создать негативную ситуацию для рядовых граждан, тем самым якобы вызвать протестное настроение по отношению к властям в Беларуси. Абсолютно лицемерный и двуличный подход".

Западные партнеры продолжают вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Владимир Макей добавил, что Беларусь не раз сталкивалась с внешним вмешательством во внутренние дела. В этом замечены и некоторые послы из Евросоюза, распространяющие в Беларуси информацию антигосударственной направленности.