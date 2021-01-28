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Владимир Макей: В Беларуси холокост всегда воспринимали как свою боль, как кровоточащую незаживающую рану

28.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "В Беларуси холокост всегда воспринимали как свою боль, как кровоточащую незаживающую рану. Наша страна прошла через все ужасы гитлеровского геноцида. Нацизм оставил в Беларуси жуткий след: более 260 концлагерей и мест массового истребления, в том числе - более 70 еврейских гетто. Были разграблены, сожжены, превращены в руины свыше 200 городов и 9 тысяч деревень. Погибли миллионы наших соотечественников. К сожалению, на фоне стремительно нарастающей в мире политической и социальной нестабильности отдельные страны все чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, обелить преступления Третьего рейха, представить героями нацистских палачей и их пособников. Мы в Беларуси считаем это недопустимым. И наша страна, верная памяти жертв нацизма, будет этому последовательно противостоять".

 
 
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Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "В Беларуси холокост всегда воспринимали как свою боль, как кровоточащую незаживающую рану. Наша страна прошла...
 
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