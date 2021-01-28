Вольф Мессинг: как первый советский телепат предсказывал будущее

Источник материала: Sputnik Беларусь

8 ноября 1974 года умер один из самых загадочных людей планеты — телепат Вольф Мессинг. Чем больше времени проходит со дня его смерти, тем больше тайн окутывает его жизнь.

Валентине Леонидовне Дроздовой 91 год, уже много лет она живет в Жлобине. Ее старший сын Евгений слишком рано ушел из жизни. Когда-то, общаясь с Мессингом, она попросила предсказать будущее сына, щедрый на слова экстрасенс тогда промолчал. Только спустя годы она поймет, почему. Sputnik расспросил Валентину Дроздову о знаменитом телепате.

Все хотели узнать о не вернувшихся с войны

— В конце 1960-х годов наша семья жила на севере России. Я там работала заведующей шахтерским профилакторием. Вольфу Мессингу в те годы запретили выступать в центральной России и "сослали" на гастроли по северу. Так он оказался в нашем городе Инте. В обычную гостиницу Вольфа Мессинга не могли поселить — его везде преследовали люди. Шли с самыми разными просьбами — вылечить, разыскать кого-то. Тогда еще многих с войны ждали. Поэтому и определили к нам в профилакторий.

© Sputnik Тамара Зенина В конце 60-х Валентина Дроздова работала заведующей шахтерским профилакторием в Инте

Позже я сама была свидетельницей того, как он брал какую-то вещь пропавшего, теребил ее в руках, а потом говорил, когда придет весточка от этого человека или даже появится. Я не хотела беспокоить его и, если честно, опасалась встречи. Поэтому очень удивилась, когда ко мне пришла его помощница Валентина Ивановская и прямо в лоб спросила: "Почему вы не хотите познакомиться с Вольфом Григорьевичем?" Я, конечно же, пригласила его в кабинет.

Вошел худой старик небольшого роста. Он плохо передвигался и почти не говорил по-русски. Помощница вела его под руку. Мы представились, и Вольф Мессинг пригласил меня на свой концерт "Психологические опыты".

Впоследствии я была на пяти концертах телепата.

Нюх как у собаки

Первое, что поражало — физическое состояние экстрасенса. Вне сцены Мессинг передвигался с трудом, все знали про его больные ноги. Причиной был давний побег из полицейского участка в оккупированной Польше, когда Вольфу пришлось выпрыгнуть из окна второго этажа. Тогда Мессинг повредил сразу обе ноги. Они болели у него всю жизнь.

© Sputnik Тамара Зенина Валентина Леонидовна хранит письмо от Мессинга

Но стоило экстресенсу выйти на сцену — и он не просто переставал прихрамывать — мог бегать по залу!

Второе, что бросалось в глаза, — это то, как громко телепат дышал. "Нюх как у собаки" — это про него. Мессинг находил любую вещь по запаху, куда бы мы ее ни спрятали. Сначала нюхал, потом выходил из зала, в это время вещь прятали, когда возвращался, очень быстро передвигался в сторону спрятанного, при этом дышал действительно громко и часто, как зверь.

Однажды мы засунули шариковую ручку женщине в высокую прическу, тогда модно было носить начесы. Вольф Мессинг достал эту ручку и даже прическу не испортил!

Про опыты экстрасенса написано немало. Мессингу действительно достаточно было взять человека за запястье, для того чтобы в точности узнать его мысли. Сначала телепат демонстрировал это свое умение во время выступления, исполняя задания зрителей, ну а после концертов к менталисту выстраивались в очередь каждый за своим предсказанием.

Подойдя к этой толпе, можно было услышать, например, как Вольф Мессинг говорил кому-то: "Вы ведь не об этом думаете".

Больше я тебе ничего не скажу!

Когда впоследствии мы подружились и Вольф Григорьевич как-то дотронулся до моего запястья, я от волнения одернула руку.

© Sputnik Тамара Зенина "Твоя мечта сбудется. Больше я тебе ничего не скажу!" - сказал Мессинг на прощание маленькому Евгению

"Не буду, не буду", — смутился Мессинг. И больше никогда не пытался прочитать мои мысли. Ничего сокровенного я не утаивала, просто жутко боялась всяких опытов над собой. И он это понял. А вот сыну моему телепат кое-что предсказал. Хотя я его об этом не просила. Была у нас в семье небольшая проблема, Жене было лет 12, мальчик большой, но боялся оставаться дома один. Я как-то в сердцах рассказала об этом ассистентке Мессинга, а она передала ему.

"Что ж вы! — отчитал меня Мессинг. — Ко мне с какими только просьбами не идут, а вы не обращаетесь". И экстрасенс попросил сына прийти на следующий концерт.

После концерта Вольф Григорьевич пошел вместе с Женей в свой номер. В тот вечер Мессинг собирал чемодан перед отъездом, его гастроли в нашем городе подошли к концу. Женя пробыл с ним целый вечер, домой вернулся радостный и протянул автограф. "Женя! Мысленно я всегда с тобой!" — написал Мессинг сыну. Дело в том, что менталист по-русски писал так же плохо, как и говорил. Например, все письма писала помощница под диктовку. Поэтому мы с особым трепетом хранили этот автограф телепата.

© Sputnik / Минев Вольф Мессинг не уставал поражать - на сеансах он находил любую вещь, куда бы ее ни спрятали

После той встречи сын спокойно оставался дома один. Но главное, Вольф Мессинг ему предсказал, что исполнится его мечта и он окончит мореходное училище.

Однако попрощался он с мальчиком тогда не совсем понятно: "Больше я тебе ничего не скажу!" После окончания мореходки Женя несколько лет действительно ходил в море, а потом его жизнь не сложилась и оборвалась трагически.

Я уверена, что Вольф Григорьевич все это узнал еще в тот вечер их знакомства с сыном…

Тульский самовар

Мы с мужем пригласили Мессинга в гости. Он с радостью согласился. Очень ему понравился наш тойтерьер Микки. Просто с рук не не спускал. Помню, что мы спрашивали экстрасенса, как же он читает мысли на других языках у людей из разных стран. Мессинг говорил, что мысли перевода не требуют.

Еще смеялся и рассказывал легенды о себе. Как однажды в неком учреждении в Москве пропала драгоценность. Тут же закрыли двери и объявили, что в помещении находится известный телепат Мессинг и он мигом вычислит вора. Конечно же, никакого Мессинга там не было, тем не менее, драгоценность подбросили.

Когда гастроли Вольфа Григорьевича в Инте закончились, я с докторами стала готовить прощальный ужин.

Мессинг узнал об этом накануне, вежливо попрощался с коллективом, а потом заявил: "А сейчас я поеду к Валентине Леонидовне" — и от фуршета отказался.

© Sputnik Тамара Зенина Мессинг по-русски писал так же плохо, как и говорил, все письма писала его помощница под диктовку, поэтому Дроздовы с особым трепетом хранят автограф телепата

Ему нравилось у нас дома. Когда мы первый раз готовились к экстрасенса приходу, я интересовалась у ассистентки по поводу спиртного. Она сказала, что Вольф Григорьевич пьет только водку. Он действительно выпил рюмочку и закурил — хотя все знали, что курить ему врач запретил. Раз Мессинг увидел у нас на столе небольшой тульский самовар, очень им восхищался, и я, конечно же, подарила его телепату.

До самой смерти Мессинга нам приходили от него поздравительные открытки и письма. Очень звал нас к себе в гости в Москву. В нескольких письмах писал о том самом самоваре. Возил его с собой на гастроли в Ухту и Сыктывкар. Писал, что этот самовар напоминал ему о нашем доме…

Мы очень тепло расставались. После отъезда телепата в местной газете вышло интервью, в котором Мессинг признался: "Я объездил много мест, богатых и бедных, холодных и жарких, но таких теплых чувств, как в вашей тундре, я не испытывал нигде".

К сожалению, газета с этим интервью потерялась во время переезда…