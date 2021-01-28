«В милиции таскали за ноги по ступенькам». Парень в суде за пустую петарду в БЧБ заявляет о насилии

Источник материала: Tut.by

В Гомеле за злостное хулиганство судят местного жителя Евгения Зелковского. Его обвиняют в злостном хулиганстве, а именно — в установке на пустырях Гомеля двух БЧБ-флагов с якобы взрывными устройствами. Но мужчина утверждает, что в устройстве, которое он изготовил, даже не было пороха.



Скриншот с сайта МВД

26 октября УВД опубликовало видео, на котором саперы работают с предметом, «похожим на взрывное устройство» — он, по информации милиции, был закопан под бело-красно-белым флагом в районе Обкомовского озера в Гомеле.

Согласно описанию под видео, в одном из гомельских Telegram-чатов пользователь опубликовал фотографию бело-красно-белого флага, установленного неизвестными в районе Обкомовского озера. На место выдвинулась группа ОМОНа, и боец отряда обратил внимание, что под древком закопан какой-то предмет.

Омоновец решил, что этот неизвестный объект похож на взрывное устройство — и на место выехала саперно-пиротехническая группа. Позже сообщили, что это была мина-ловушка — взрывное устройство, замаскированное или спрятанное под безобидный или привлекающий внимание объект и срабатывающее при прикасании или приближении человека.

Вскоре задержали того, кто установил флаг. Им оказался работник частного предприятия 32-летний Евгений Зелковский.

Сегодня в суде Центрального района Гомеля прокурор зачитывает ему обвинение: «…Действуя по мотивам политической вражды, из хулиганских побуждений, с целью грубого нарушения порядка, нарушая общественные устои и спокойствие людей, с целью дестабилизации обстановки в обществе, дезорганизации работы правоохранительных и иных органов (…) изготовил предмет из древа и полотнища, окрашенный в бело-красно-белый цвет, а также устройство, внешне схожее со взрывным (…) 25 октября на улице Хатаевича поместил флаг в углубление в земле, чтобы произошел направленный взрыв при демонтаже.»

В ноябре Зелковский, по версии следствия, разместил еще один похожий флаг — но уже на улице Брянской. В коробку положил два подшипника и картинку — как позже сам пояснит обвиняемый, «На ней был изображен милиционер и вместо головы у него — голова петуха».

«Хотел отвлечь внимание милиции от их работы»

Евгений Зелковский вину не признает.

— Да, я участвовал в этих вещах. Но перечисленное не признаю.

— То есть вы не признаете квалификацию данных действий, — уточняет прокурор.

— Да.

— Зачем вам было это устройство?

— Изначально я хотел сделать устройство, которое будет приводить к взрыву петарды. Я испытал, было шумно — и я решил, что мне не нужно такое делать. Более того, из этой петарды я содержимое высыпал, она была пустая, то есть не могла сработать.

— Что из себя представляло устройство? — спрашивает гособвинитель.

— Провод, прищепка, батарейка и пустая петарда. Экспертиза же показала, что в ней ничего нет.

— Для чего вы это сделали?

— В первых показаниях я неверно указал, так как боялся, что мне влетит. Некоторые из моих друзей пострадали от действий силовых структур, и это насилие продолжается, и я хотел отвлечь внимание милиции от их работы, чтобы исключить хоть какие-то задержания в городе.

— Не могу тогда понять зачем вы из петарды высыпали порох.

— Побоялся, что кто-то испугается громкого хлопка, — отвечает Евгений.





— В этой петарде было взрывное устройство, которое могло причинить телесные повреждения? — спрашивает обвиняемого защитник.

— Нет. Тем более это все было зарыто в землю, и даже если бы там был порох, был бы максимум просто хлопок.

— Согласны ли вы с тем, что вы грубо нарушили общественный порядок? — интересуется у своего подзащитного адвокат.

— Какой «общественный порядок» на пустыре? Я же не в центре города это сделал. Я специально такое место выбрал, чтобы не привлекать внимание людей.

— Почему вы не устанавливали флаг в центре города?

— Это могло повлечь последствия, например, эвакуацию людей

— Применялось ли к вам физическое насилие во время задержания?

— Да. Я бы хотел рассказать. 17-го утром я вышел из дома на работу, у второго подъезда открылись двери микроавтобуса, оттуда выскочили люди в балаклавах и повалили меня на землю. Подняли голову, залили лицо газовым баллончиком, потом еще подняли веки и залили еще больше, потом надели шапку на голову, запихнули в микроавтобус — и так и везли. По дороге мне наносили удары дубинкой, ну и, естественно, меня оскорбляли. В ОВД я лежал связанным на полу, таскали за ноги, по коридору, по ступенькам, заставляли ползать, выбивали пароли от телефона ногами, ставили ботинки на голову. Хотели почему-то, чтобы я взял на себя поджоги «Табакерок».

Евгений говорит, что заявил на действия сотрудников в СК. Пока идет проверка.

— При обыске дома у вас были найдены какие-то взрывные устройства? — спрашивает адвокат.

— Нет.

Свидетели — сотрудники милиции, которые обнаружили флаг, — рассказали, что не видели, как обезвреживали предполагаемое взрывное устройство, так как находились в 100 метрах от оцепленного предмета. Они заявили, что никаких хлопков и взрывов при изъятии устройства пиротехнической группой они не слышали.

В суде допросили также сапера, который обезвреживал и разобрал на составные части устройство. Он рассказал, что предмет конструктивно был похож на самодельное взрывное устройство — имелись провода, элемент питания, прищепка, и сверток, а при вскрытии пакета ощущался резкий химический запах, похожий на запах ацетона. Являлась ли находка взрывным устройством, сапер сказать не смог — на этот вопрос, по его словам, должна ответить экспертиза.

Завтра судебное следствие продолжится.