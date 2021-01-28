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Названы самые востребованные профессии в Минске в 2021 году

28.01.2021 17:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Самыми востребованными профессиями в Минске в 2021 году будут бухгалтер, воспитатель, врач, сообщается на сайте Мингорисполкома.

© Photo : прэс-служба WorldSkills Russia
Простой путь в профессию будущего

Специалисты службы занятости проанализировали запросы от нанимателей и составили свой прогноз. По их мнению, в 2021 году также найдется работа для инженера-конструктора, инженера-программиста, медицинской сестры, педагога дополнительного образования, учителя, фармацевта, фельдшера. В топ востребованных профессий вошли и водитель автомобиля, каменщик, кондитер, маляр, наладчик оборудования, штукатур, электрогазосварщик.

Хуже всего придется рекламным агентам, редакторам, риелторам, учетчикам, художникам, экспедиторам, радиомеханикам, сборщикам обуви, фотографам. Для них, по прогнозу специалистов, в 2021 году будет меньше предложений.

Сейчас в Государственной службе занятости открыты 73 618 вакансий по всей стране. Самая большая зарплата предлагается для командира воздушного судна – 12 тысяч рублей в месяц. Минимальную заработную плату в размере 375 рублей готовы платить за работу кухонным рабочим (Брагинская средняя школа), слесарем по ремонту автомобилей (предприятие в Гомеле), юрисконсультом (Червенская СДЮШОР), зоотехником-селекционером (предприятие в деревне Некрасово) и другим.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сотрудники службы занятости проанализировали заявки от нанимателей и составили прогноз – кому повезет с работой в текущем году.
 
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