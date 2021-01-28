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Законы ужесточить, боевики готовили взрывы и «политзаключенных нет». Итоги совещания у Лукашенко - коротко
28.01.2021 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко провел 28 января совещание по вопросам совершенствования законодательства. На нем он традиционно высказался по многим темам. Все важное — очень коротко.
Лукашенко
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Он также высказал мнение, что в протестах принимали участие те, кто раньше работал за границей, а теперь оказался не у дел: «Выброшенные из России, Польши, Литвы, Украины, других стран наши, отъехавшие на заработки люди. Они места себе не нашли здесь. Плюс те, кто через границу возил в Брестской и Гродненской областях и из Минска. Кто тряпки, кто топоры, но в основном топливо. Продавали, перепродавали. Пандемия перекрыла границы. Не я их перекрывал тогда, пандемия перекрыла. Другой работы они делать не умеют».
И вообще: «Надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента». Озвученное Александром Лукашенко число
Лукашенко обратился и к представителям оппозиции. Он обвинил их в нападках на Всебелорусское народно собрание, но все же пригласил несогласных с его мнением и политикой действующей власти: «Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию».
А вот те, кто считается политическими заключенными и находятся в тюрьмах, на ВНС не попадут. Потому что амнистия им не светит. Точнее,
И немного российской повестки. Александр Лукашенко
Главный итог совещания — уже в два ближайших месяца внесут
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Законы ужесточить, боевики готовили взрывы и «политзаключенных нет». Итоги совещания у Лукашенко - коротко
Александр Лукашенко провел 28 января совещание по вопросам совершенствования законодательства. На нем он традиционно высказался по многим темам. Все важное - очень...
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