Легендарный магазин «Океан» закрывают на два месяца - на модернизацию

Источник материала: Tut.by

Легендарный магазин «Океан» с 1 февраля по 31 марта закрывается на модернизацию. Объявление на дверях заметило агентство «Минск-Новости» . Раньше появлялась информация , что на это место может прийти «Виталюр».





На входе в магазин появилось объявление: «ОДО «Магазин «Океан» сообщает, что приостанавливает работу своего торгового объекта, расположенного на ул. Козлова, 2, с 1 февраля по 31 марта 2021 г. в связи с модернизацией торгового объекта».

— Никого из персонала не увольняют, арендатор и собственник пока не меняются. Но за эти два месяца может что-то и изменится, — рассказал сотрудник «Океана».



Фото: «Минск-Новости»

Что происходит с «Океаном»?

В конце декабря TUT.BY писал, что на месте этого магазина может открыться «Виталюр». Об этом нам сообщали читатели, продавцы, информацию подтверждали и наши источники.

В торговой сети «Виталюр» это никак не комментировали. Однако на сайте по поиску работы были указаны адреса, куда они приглашают новых сотрудников. Среди них значился и магазин на Козлова, 2.

Раньше на сайте сети также был указан этот адрес как место строящегося магазина. Площадь 1300 «квадратов», открытие было запланировано на 2021 год. Потом эта информация исчезла.





В начале января начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова говорила агентству «Минск-Новости», что помещение находится в государственной собственности и оно сдано в аренду ОДО «Магазин «Океан». Если магазин откажется от аренды, тогда помещение отправится на аукцион.

— Но «Океан» не собирается отказываться от аренды, как сообщила мне его директор. К тому же сам «Океан» не может сдать помещение другому юрлицу, — рассказывала Емельянова.

Сейчас она тоже отмечает, что учредители не менялись.

По соседству с «Океаном» была расположена закусочная «Дранікі вясковыя», помещение которой тоже принадлежит универсаму. 31 декабря 2020-го у закусочной был последний рабочий день.

Сообщение о возможном закрытии «Океана» обеспокоило многих минчан. Там необычный интерьер: стены облицованы металлической декоративной отделкой — «чешуей». В свое время эти материалы заказывали в ФРГ, а для их монтажа в Минск специально приезжали немецкие специалисты.

Появилась петиция, под которой подписалось больше тысячи человек. Горожане направили ее гендиректору «Виталюра» Александру Яцука — просят сохранить название магазина, а во время ремонта максимально сохранить «чешую». Ответ пока не приходил.