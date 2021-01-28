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«Люди в транспорте ее часто рассматривают». История мамы девочки с умственной отсталостью

28.01.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Людмила — второй ребенок в семье Елены, и ее появление было настоящим счастьем для мамы. Но уже через 4 месяца невролог заметила, что с малышкой что-то не так: медленное развитие, мышечная слабость, — и посоветовала пройти обследование. Врачи поставили ребенку диагноз «родовая травма», когда девочке исполнился год — «поражение центральной нервной системы», к которому еще через какое-то время добавился диагноз «умственная отсталость». Люда отличается от большинства сверстников: она не понимает шуток, ей сложно учиться, зато она очень добрая. Мы поговорили с Еленой о ее отношениях с ребенком, мужем и о том, каким она видит будущее дочки в мире, где часто не принимают людей с особенностями развития. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

 
 
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«Люда родилась здоровой. Только в 4 месяца мне сказали, что с ней что-то не так».
 
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