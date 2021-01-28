ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитнику Судаленко предъявили обвинения

28.01.2021 19:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинения по ч. 1 и 2 ст. 342 УК, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: Facebook Леонида Судаленко

Судаленко предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). Он остается в гомельском СИЗО.

Напомним, Судаленко задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. За две недели до задержания у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника.

Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко. Спустя трое суток ее отпустили. 21 января в минском аэропорту задержали Татьяну Лосицу из Речицы, которая тоже помогала Судаленко. Она в гомельском СИЗО, уточняют правозащитники.

Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинения по ч. 1 и 2 ст. 342 УК, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
 
Новости дня
Новости общества
 
«Люди в транспорте ее часто рассматривают». История мамы девочки с умственной отсталостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by