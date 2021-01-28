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Правозащитнику Судаленко предъявили обвинения
28.01.2021 19:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинения по ч. 1 и 2 ст. 342 УК,
Судаленко предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). Он
Напомним, Судаленко
Поздно вечером 18 января была
Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.
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Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинения по ч. 1 и 2 ст. 342 УК, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
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