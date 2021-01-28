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В Минске презентовали Geely GS

28.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Говоря о характеристиках машины, директор предприятия Геннадий Свидерский отметил, что каждый пятый новый автомобиль из проданных в 2020 в Беларуси был произведен на "БЕЛДЖИ". Geely GS, по словам разработчиков, - это спортивно ориентированный автомобиль с ярким дизайном, который готов к любым поездкам: от городских встреч до выездов на природу. В планах у производителя на этот год - увеличение количества новых моделей, работа над собственным электрокаром и наращивание присутствия на внешних рынках.

Все это часть большой стратегии по развитию белорусского автопрома. О новой машине и планах на 2021 - Антон Малюта.

Презентация новой модели Geely

Сегодня в зале, где проходит презентация новой модели, не только журналисты, еще и дилеры со всей республики. Каждый хочет узнать максимум о плюсах хетчбэка и донести информацию до клиентов. Кстати, они уже могут оценить Geely GS в салонах в каждом регионе Беларуси. Из того, что должно зацепить - максимальная безопасность, просторный салон и парковочная камера заднего вида с мультимедийной разметкой. Потребителям будут доступны 4 цветовых варианта и две комплектации - "Комфорт" и "Люкс". Первая будет стоить 43 тысячи 900 рублей.

Развитие белорусского автопрома

На заводе все просчитали: новая модель не останется в тени Coolray, который выстрелил в минувшем году, в том числе и на российском рынке. По итогам 2020 по экспорту легковых авто в восточную страну-соседку мы четвертые в мире. Туда ушла продукция на 188 миллионов долларов. Этого достигли благодаря бесперебойной кропотливой работе.

Первый серийный белорусский легковой автомобиль сошел с конвейера чуть больше 3 лет назад.

В торжественной церемонии принял участие и президент. Тогда в бизнес-план заложили всего три модели авто, но рынок - дело непредсказуемое, к которому нужно адаптироваться.

И еще одна тема, что всегда на слуху. Свой электрокар в планах уже на 2021. Сначала такие машины будут закупать у китайских партнеров. Если экоавто придутся по вкусу потребителям, часть производственных операций перенесут в Беларусь.


 
 
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Говоря о характеристиках машины, директор предприятия Геннадий Свидерский отметил, что каждый пятый новый автомобиль из проданных в 2020 в Беларуси был произведен...
 
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