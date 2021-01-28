Экспозиция сакрального искусства в Спасо-Преображенской церкви

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Храм стал выставочным залом. В одном из объектов Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта - в Спасо-Преображенской церкви деревни Барань - разместили экспозицию сакрального искусства. Музейные предметы (литографии, фотокопии, авторские рисунки) рассказывают о религиозном наследии не столько крупных духовных центров Беларуси, сколько о самобытности веры в деревнях и местечках Беларуси. Подробнее в репортаже Натальи Бордиловской (видео).