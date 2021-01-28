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Выставка памяти Экзарха всея Беларуси владыки Филарета в Минской духовной академии

28.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Открывалась как посвящение 85-летию со дня рождения, а стала выставкой памяти. В библиотеке Минской духовной академии размещена экспозиция под названием "Сердце милующее". Сотни предметов: фото, книги, грамоты, документы разных лет рассказывают о жизни и духовной деятельности почетного Экзарха всея Беларуси владыки Филарета.

Почетного Экзарха не стало на 86 году жизни. Теперь каждый предмет выставки приобрел еще больший духовный статус. Увидеть книжные раритеты и реликвии из личного архива владыки стало возможным благодаря усилиям Минской духовной академии и прихода храма святого благоверного князя Александра Невского.

 
 
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Открывалась как посвящение 85-летию со дня рождения, а стала выставкой памяти. В библиотеке Минской духовной академии размещена экспозиция под названием "Сердце...
 
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