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Прогноз погоды на 29 января
28.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду будут определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, и атмосферные фронты.
29 января (пятница) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью местами по востоку ожидается сильный снег.
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Погоду будут определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, и атмосферные фронты. 29 января (пятница) на...
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