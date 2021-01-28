Источник материала: БT

Сначала оттепель и дожди, а затем - метель и морозы. Такая частая смена погоды продолжает испытывать коммунальные службы Минска. Работают они практически в круглосуточном режиме. Например, только в Заводском районе столицы на уборке снега задействовано более 250 сотрудников. Очищают не только основные магистрали, но и дворы. Снимать снежный покров им помогает специализированная техника.

Коммунальники напоминают и о необходимости уборки от снега своего парковочного места. А также просят водителей по возможности не оставлять авто вдоль оживленных дорог и на въездах на дворовую территорию. Внимательными надо быть и возле домов. На крышах образовываются сосульки, возможно и схождение снега.

Кстати, к ненастью в столице подготовились все районы. Погрузчики, самосвалы, трактора и многофункциональные комплексы по уборке снега работают ежедневно. Всего задействовано около 650 единиц специализированной техники.