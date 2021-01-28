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Муза Дали, Пикассо и Квазимодо - с экспозицией в Национальном художественном
28.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Муза Дали и Пикассо - итальянка с афинскими корнями - привезла в Минск часть личной коллекции. Лиза Сотилис еще в прошлом году увеличила фонд Национального художественного музея эксклюзивным антиквариатом в тысячи евро, а сегодня знакомит с авторскими скульптурами. С презентации - Лидия Заблоцкая.
Муза Дали, Пикассо и Квазимодо - с экспозицией в национальном художественном
Арт-холл музея - в бронзе и золоте 999-й пробы. Такое сюрреалистичное украшение в 24 карата наверняка проассоциируете с Дали. И будете правы. В 60-х гений и его друг Пикассо фактически целовали руки Лизе Сотилис. А всемирно известный бренд часов Картье подписал с ней эксклюзивный контракт, чтобы именно Лиза создавала дизайн для драгоценных украшений.
Каждое - произведение искусства. И только из драгметаллов. Сотрудничество с мировыми гениями авангарда давало золотую карточку в арт-пространства Нью-Йорка, Милана, Парижа и Лос-Анджелеса. Ее работы умоляли показать в Берлине и римской галерее Руссо.
Лиза - под впечатлением от древнебелорусского искусства. Потому в дополнение коллекции - ее личный дар в баснословные тысячи евро. Семейная реликвия - орнат 16 века. Уже подготовлен план реставрации церковного облачения. В будущем займет почетное место под присмотром Радзивиллов.
Культурная дипломатия - в самом ее действии и без точек. Проект с личной коллекцией - спонтанный. Импровизации не помешали закрытые границы: скульптуры и литографии доставили спецрейсом. Кроме живописной и мягкой пластики авторства Лизы - терракот в статуэтках Джорджо де Кирико. Кредо знаменитого итальянского мастера 20 столетия - создавать загадки. Его искусство уже экспонировалось в Минске, правда, "осколочно". Сотилис была личным помощником, ретушировала работы перед отливом.
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Муза Дали и Пикассо - итальянка с афинскими корнями - привезла в Минск часть личной коллекции. Лиза Сотилис еще в прошлом году увеличила фонд Национального...
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