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Муза Дали и Пикассо - итальянка с афинскими корнями - привезла в Минск часть личной коллекции. Лиза Сотилис еще в прошлом году увеличила фонд Национального художественного музея эксклюзивным антиквариатом в тысячи евро, а сегодня знакомит с авторскими скульптурами. С презентации - Лидия Заблоцкая.



Муза Дали, Пикассо и Квазимодо - с экспозицией в национальном художественном

Арт-холл музея - в бронзе и золоте 999-й пробы. Такое сюрреалистичное украшение в 24 карата наверняка проассоциируете с Дали. И будете правы. В 60-х гений и его друг Пикассо фактически целовали руки Лизе Сотилис. А всемирно известный бренд часов Картье подписал с ней эксклюзивный контракт, чтобы именно Лиза создавала дизайн для драгоценных украшений.









Каждое - произведение искусства. И только из драгметаллов. Сотрудничество с мировыми гениями авангарда давало золотую карточку в арт-пространства Нью-Йорка, Милана, Парижа и Лос-Анджелеса. Ее работы умоляли показать в Берлине и римской галерее Руссо.



Сегодня Лизе 87. Временно, для комфорта, в кресле, но всегда с улыбкой. Путешествует по музеям мира уже в качестве мецената и коллекционера.



Лиза Сотилис, ювелир, художник, скульптор (Италия): "Сейчас можно обо всем прочитать. Но я не настолько доверяю разным источникам. Мне всегда с самого детства хотелось потрогать все своими руками, прочувствовать самой. Вот почему я приехала сюда. Для меня Минск и Беларусь стали большим сюрпризом и открытием. И здесь я нашла еще одну необыкновенную вещь. Это чистота души, которая сейчас, может быть, не встретится в других странах Европы".

Лиза - под впечатлением от древнебелорусского искусства. Потому в дополнение коллекции - ее личный дар в баснословные тысячи евро. Семейная реликвия - орнат 16 века. Уже подготовлен план реставрации церковного облачения. В будущем займет почетное место под присмотром Радзивиллов.









Культурная дипломатия - в самом ее действии и без точек. Проект с личной коллекцией - спонтанный. Импровизации не помешали закрытые границы: скульптуры и литографии доставили спецрейсом. Кроме живописной и мягкой пластики авторства Лизы - терракот в статуэтках Джорджо де Кирико. Кредо знаменитого итальянского мастера 20 столетия - создавать загадки. Его искусство уже экспонировалось в Минске, правда, "осколочно". Сотилис была личным помощником, ретушировала работы перед отливом.



Отпечаток ушедшего "Золотого века" Древней Греции, пожалуй, главная из характеристик экспозиции. Скульптуры, раскрашенные фактически вручную. Считай, настоящая полихромная живопись в 3Д-формате. К слову, сама Лиза теперь станет дипломатом нацхуда в Европе: обещает познакомить белорусских ценителей с итальянскими шедеврами уже в этом году.



Лиза Сотилис, ювелир, художник, скульптор (Италия): "Пусть для вас мои проекты станут сюрпризом. Ведь я человек очень спонтанный и внезапный. Как сказал Квазимодо обо мне, вот эта энергетика, космос - они в моих греческих корнях. И с детства я вынесла и несу дальше по жизни непредсказуемость".



