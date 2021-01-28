Суд продолжает слушания по делу экс-руководителя филиала Белгазпромбанка

Источник материала: БT

История о финансовых махинациях, в которой по своей доверчивости пострадала жительница областного центра. Суд Могилева продолжает слушания по делу экс-руководителя филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова. Напомним, скандал вокруг банкира развернулся полгода назад. На свою знакомую он оформил кредит в размере 75 тысяч рублей. И от сделки планировал получить 10 %. В итоге доверчивая женщина осталась один на один с чужим долгом. Продолжение - в нашем материале.



Афера на доверии

Сегодня об истории своего обмана Светлана рассказывает уже без слез в отличие от нашей прошлой встречи полгода назад, но с печалью в глазах. Пострадала женщина из-за своего же доверия. Почти 5 лет назад старый знакомый попросил ее об услуге. Нужно было оформить на себя чужой кредит в размере 75 тысяч рублей. Выплатить взносы, по уверению товарища, должен был некий коммерсант. Доверие - до этого женщина знала человека 10 лет и авторитет знакомого, в то время он был топ-менеджером банка, сыграли со Светланой злую шутку. Кредит она на себя оформила, но уже через несколько месяцев начались просрочки по платежам. А в феврале 2019 года бизнесмена посадили за мошенничество. Его залоговая машины была продана. В итоге женщина осталась один на один с непогашенным кредитом в размере 45 тысяч рублей.



Ничего личного. Просто бизнес



На протяжении нескольких месяцев Светлана экономила на всем, чтобы платить чужой кредит. К тому времени ежемесячные взносы были по 1,5 тысячи рублей. Порой даже не хватало денег на еду, вспоминает женщина. В итоге она написала заявление в правоохранительные органы и в отношении ее товарища возбудили уголовное дело. Как выяснилось, руководитель могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов планировал заработать на сделке по оформлению кредита на подставного человека свою долю.



Притворная сделка от лица банка

Следствие установило, что обвиняемый от лица Белгазпромбанка заключил притворную сделку. Итогом расследования стало уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности». В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме.



Суд как надежда на справедливость



После разбирательства с участием банка, потерпевшей и людей, которые взяли на нее кредит, сумма долга была выплачена. Но 8 тысяч рублей, которые Светлана заплатила из своего кармана, ей так никто и не вернул. Но, учитывая, что сегодня в отношении ее обидчика проходит судебное разбирательство, у женщины все же есть надежда на справедливость.



Итог истории с аферой на доверии

Сегодня Светлана дала свои показания в суде. После судебного заседания она выйдет на улицу, позвонит своему мужу и расскажет, как все прошло. А позже женщина признается и нам, что больше всего она сожалеет не о 8 тысячах рублей, а потерянной вере в людей. Ведь из-за жуликоватого банкира она ее утратила. К тому же репутация женщины испорчена. Сегодня ей не дадут кредит ни в одном банке. А вместе с кредитной историей испорчены и нервы, сгоревшие после обмана.

