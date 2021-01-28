Работники здравоохранения в числе делегатов Всебелорусского народного собрания

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Каждому есть что сказать и предложить. Это люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к будущему Беларуси. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны.



Кто еще представит интересы белорусов на народном вече - расскажет Юрий Карнелович.





Сделать доступной квалифицированную медицинскую помощь для каждого жителя района. Именно такую задачу поставили перед собой врачи Свислочской больницы. Наряду с традиционными сельскими ФАПами разрабатываются и новые формы работы с населением.



Свислочский район считается аграрным. В отдаленных деревнях здесь проживает много пожилых людей, которые не всегда могут добраться до райцентра. Поэтому вопрос оказания медицинской помощи на селе остается актуальным. Медики предлагают решение проблемы – организовать передвижные амбулатории.

Делегат на Всебелорусское народное собрание Инна Седляр - главная медицинская сестра районной клиники. Говорит, содержание некоторых фельдшерско-акушерских пунктов экономически невыгодно. Амбулатория на колесах способна их полностью заменить. Бригада специалистов может доехать до каждого населенного пункта. Эту инициативу медик планирует озвучить на форуме в Минске.



Инна Седляр, главная медсестра Свислочской центральной районной больницы: "У меня в первую очередь такое было бы предложение на народном собрании, чтобы развивалась такая позиция, как выездные фельдшерско-акушерские пункты. Преимущества ФАПа в том, что наши медработники в любое время, необходимое для населения, могут сесть в этот передвижной ФАП, доехать до места, оказать необходимую помощь".



Сомнений, кто должен представлять район на Всебелорусском народном собрании, у коллектива больницы не было. Инна Седляр человек с активной жизненной позицией, а ее предложения позволили оптимизировать работу клиники.

Елена Молчанова, заместитель главврача Свислочской центральной районной больницы: "Для нашей больницы и нашего коллектива это очень большая честь, что именно представитель нашего коллектива будет в делегации Свислочского района. Нашему делегату мы, конечно, пожелаем и помогаем определиться с теми приоритетами и с теми вопросами, с которыми необходимо выступать".





Люди разных профессий, опытные специалисты и молодые кадры. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны. Среди делегатов Всебелорусского народного собрания от Витебской области Светлана Мясникова, заведующая яслями-садом № 111 города над Двиной. В 2020 учреждению образования исполнилось 8 лет. И за это время оно успело стать примером для всего региона.



Ирина Медведева, воспитатель яслей-сада № 111 г. Витебска: "Она инициатор, она организатор, она в курсе всех последних инновационных разработок и идей. Это помогает ей обладать каким-то даром предвидения и умением находить пути разрешения, причем, казалось бы, неразрешимых ситуаций для нас, работников".

Красиво, уютно, современно. В прошлом году Министерство образования признало ясли-сад № 111 лучшим в стране. В этом заслуга внимательного, опытного и инициативного руководителя. На народное вече Светлана Мясникова едет с конкретными предложениями.



Светлана Мясникова, заведующая яслями-садом № 111 г. Витебска: "Я человек ответственный. Когда мне сказали, что я буду участвовать в таком мероприятии, я сразу задумалась над тем, для чего я туда еду. Нацелена на то, чтобы в образовании решить вопросы совместной работы родителей и учреждения образования, объединить усилия. Максимально проведение совместных мероприятий и максимальная работа с родителями".

Уважение в коллективе давно заслужил и тренер-преподаватель по легкой атлетике Витебского училища олимпийского резерва Игорь Воронцов. Большую часть жизни посвятил воспитанию будущих чемпионов. За последние 5 лет они завоевали 7 медалей международного уровня, трое из них стали чемпионами Европы.



Игорь Воронцов, тренер-преподаватель по легкой атлетике Витебского государственного училища олимпийского резерва: "Один из вопросов, который меня лично волнует, это развитие студенческого спорта, потому что вот училище закончили, у нас хорошо работают детско-юношеские школы, у нас хорошо работают училища. Ребята после училища приходят в институты, а там. Очень мало у нас институтов, академий, которые поддерживают у нас спорт".

Народное вече - уникальная возможность на самом высоком уровне обсудить перспективы развития страны во всех сферах. Для многих делегатов опыт участия в подобном мероприятии станет первым. Тем не менее каждый из них - настоящий профессионал своего дела и готов к конструктивному диалогу.