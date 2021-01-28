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Работники здравоохранения в числе делегатов Всебелорусского народного собрания
28.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Каждому есть что сказать и предложить. Это люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к будущему Беларуси. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны.
Делегат на Всебелорусское народное собрание Инна Седляр - главная медицинская сестра районной клиники. Говорит, содержание некоторых фельдшерско-акушерских пунктов экономически невыгодно. Амбулатория на колесах способна их полностью заменить. Бригада специалистов может доехать до каждого населенного пункта. Эту инициативу медик планирует озвучить на форуме в Минске.
Елена Молчанова, заместитель главврача Свислочской центральной районной больницы: "Для нашей больницы и нашего коллектива это очень большая честь, что именно представитель нашего коллектива будет в делегации Свислочского района. Нашему делегату мы, конечно, пожелаем и помогаем определиться с теми приоритетами и с теми вопросами, с которыми необходимо выступать".
Ирина Медведева, воспитатель яслей-сада № 111 г. Витебска: "Она инициатор, она организатор, она в курсе всех последних инновационных разработок и идей. Это помогает ей обладать каким-то даром предвидения и умением находить пути разрешения, причем, казалось бы, неразрешимых ситуаций для нас, работников".
Красиво, уютно, современно. В прошлом году Министерство образования признало ясли-сад № 111 лучшим в стране. В этом заслуга внимательного, опытного и инициативного руководителя. На народное вече Светлана Мясникова едет с конкретными предложениями.
Уважение в коллективе давно заслужил и тренер-преподаватель по легкой атлетике Витебского училища олимпийского резерва Игорь Воронцов. Большую часть жизни посвятил воспитанию будущих чемпионов. За последние 5 лет они завоевали 7 медалей международного уровня, трое из них стали чемпионами Европы.
Игорь Воронцов, тренер-преподаватель по легкой атлетике Витебского государственного училища олимпийского резерва: "Один из вопросов, который меня лично волнует, это развитие студенческого спорта, потому что вот училище закончили, у нас хорошо работают детско-юношеские школы, у нас хорошо работают училища. Ребята после училища приходят в институты, а там. Очень мало у нас институтов, академий, которые поддерживают у нас спорт".
Народное вече - уникальная возможность на самом высоком уровне обсудить перспективы развития страны во всех сферах. Для многих делегатов опыт участия в подобном мероприятии станет первым. Тем не менее каждый из них - настоящий профессионал своего дела и готов к конструктивному диалогу.
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Каждому есть что сказать и предложить. Это люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к будущему Беларуси. Все они готовы конструктивно решать...
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