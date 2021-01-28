Завершение службы министра по чрезвычайным ситуациям В. Ващенко

Источник материала: БT

Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска, заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на офицерском собрании, посвященном завершению службы экс-министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко. Глава правительства подчеркнул, что приоритетами спасателей всегда было сохранение жизни и здоровья людей, защита государственных интересов и предупреждение стихийных бедствий.







Роман Головченко поблагодарил Владимира Ващенко за многолетнюю работу, высокий профессионализм и личный вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Также благодарности экс-министр получил от Администрации Президента и секретариата Совета безопасности. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко обратил внимание, что за плечами генерал-лейтенанта серьезный трудовой путь и яркая биография офицера-спасателя, более 40 лет отдано службе. Владимир Ващенко прошел достойный путь от младшего инспектора до министра, в должности которой он был последние 10 лет.







В свою очередь экс-министр выразил уверенность, что ведомство и далее будет достойно выполнять поставленные перед ним задачи.





