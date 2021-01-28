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Развитие семейной политики обсудили парламентарии
28.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Господдержку семей с детьми, в том числе и многодетных, а также вопросы здравоохранения, охраны материнства и детства обсудили сегодня за круглым столом в Палате представителей. Особое внимание уделили жилищной теме. Ежегодно почти 20 % многодетных семей и всего 2 % молодых получают свое жилье. Отдельно коснулись рождаемости.
Парламентарии проводят большую работу по совершенствования законодательства. Это касается пенсионного обеспечения, трудовых отношений, охраны труда и социального обслуживания.
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Господдержку семей с детьми, в том числе и многодетных, а также вопросы здравоохранения, охраны материнства и детства обсудили сегодня за круглым столом в Палате...
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