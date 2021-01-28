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Вячеслав Данилович: С БЧБ-флагом в истории Беларуси связано очень много негатива

28.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: "Факты говорят о том, что с этим флагом в истории Беларуси связано очень много негатива. И самый большой негатив - это, конечно, период Великой Отечественной войны, когда использовался этот флаг коллаборационистами белорусскими, которые сотрудничали с оккупационными властями, которые, еще раз подчеркну, проводили политику геноцида белорусского населения: 75% должно было быть уничтожено, 25% белорусов - онемечено. Речь не шла о создании какого-то государства. На мой взгляд, те факты, которые связаны с историей БЧБ-флага и его происхождением, как можно шире нужно доносить до нашего общества, в том числе через СМИ, в том числе - через учебную литературу. Нам не надо ничего скрывать. Те факты, которые были в нашей истории, должны быть известны каждому. Смотрите и анализируйте, вы готовы идти под этим флагом?".


Бело-красно-белый. История непризнанного флага



 
 
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Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: "Факты говорят о том, что с этим флагом в истории Беларуси связано очень много негатива. И...
 
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