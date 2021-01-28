Вячеслав Данилович: С БЧБ-флагом в истории Беларуси связано очень много негатива

Источник материала: БT

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: "Факты говорят о том, что с этим флагом в истории Беларуси связано очень много негатива. И самый большой негатив - это, конечно, период Великой Отечественной войны, когда использовался этот флаг коллаборационистами белорусскими, которые сотрудничали с оккупационными властями, которые, еще раз подчеркну, проводили политику геноцида белорусского населения: 75% должно было быть уничтожено, 25% белорусов - онемечено. Речь не шла о создании какого-то государства. На мой взгляд, те факты, которые связаны с историей БЧБ-флага и его происхождением, как можно шире нужно доносить до нашего общества, в том числе через СМИ, в том числе - через учебную литературу. Нам не надо ничего скрывать. Те факты, которые были в нашей истории, должны быть известны каждому. Смотрите и анализируйте, вы готовы идти под этим флагом?".







Бело-красно-белый. История непризнанного флага



