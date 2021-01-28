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Курс дыхательной гимнастики для пациентов с COVID-19 разработали в БГМУ

29.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Курс дыхательной гимнастики для пациентов с COVID разработали специалисты кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии Белорусского медуниверситета. Проект реализуется на базе 4-й больницы. Гимнастику с пациентами начнут проводить студенты вуза: 20 человек для этого прошли 36-часовую подготовку. Дыхательная практика рекомендуется и в активной фазе заболевания, и в восстановительном периоде. Комплекс упражнений нормализует дыхательные процессы, повышает сатурацию легких и улучшает физическое и психологическое состояние пациента.

Людмила Малькевич, завкафедрой медицинской реабилитации и физиотерапии БГМУ: "Это мягкий ненапрягательный вдох-полувдох и глубокий протяжный выдох. Мы пациента обучаем на 2 счета полувдоха вдохнуть, дыхание не задерживать и протяжно на счет 4 выдыхать. На этом этапе в остром периоде улучшается дыхательная способность легких, не наносится травма".

Занятия проводят индивидуально, исходя из самочувствия пациента. К моменту выписки из стационара добавляются новые упражнения для занятий дома.

 
 
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Курс дыхательной гимнастики для пациентов с COVID разработали специалисты кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии Белорусского медуниверситета. Проект...
 
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