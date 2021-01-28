Минсвязи: большинство почтовых отправлений приходят в срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Сроки пересылки почтовых отправлений соблюдаются для 95% отправлений, сообщили в Министерстве связи и информатизации.

"В настоящее время рынок услуг почтовой связи в Республике Беларусь либерализирован и динамично развивается. В рейтинге индекса почтового развития Всемирного почтового союза за 2020 год Республика Беларусь заняла 20-е место среди 170 стран мира", – рассказали в министерстве.

Год назад в этом рейтинге Беларусь была на 21-м месте из 172-х стран.

В Беларуси расширяется сеть почтоматов, а значит, и возможности самообслуживания. Благодаря этому почтовые услуги можно получать круглосуточно, к тому же сокращаются очереди. Сеть почтоматов Республики Беларусь составляет 30 единиц.

А с начала этого года в стране работает национальная почтовая электронная система. Благодаря ей среди прочего сокращаются сроки пересылки почтовых отправлений.