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Бариста могут появиться в Беларуси – этой профессии до сих пор официально нет
29.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Профессия бариста может появиться в Едином квалификационном справочнике должностей, рассказали в МАРТ.
Несмотря на то что сама профессия появилась в Италии еще полвека назад, в Беларуси официально она до сих пор не существует. Притом что работу бариста выполняют несколько тысяч человек.
"По оценкам представителей сферы общественного питания, сегодня в Беларуси работают около 3 тысяч бариста. В настоящее время такой профессии нет в Едином тарифном справочнике должностей, а заведения обучают сотрудников по этому направлению самостоятельно", – рассказали в МАРТ.
Решать проблему будут сотрудники отрасли при поддержке специалистов Республиканского института профессионального образования. Они разработают профстандарт на основе собственных регламентов работы, который впоследствии может быть использован для обучения мастерству бариста.
Сроки разработки стандарта и особенности подготовки документа в соответствии с действующими нормами уже обсудили, а в марте планируют рассмотреть предварительные результаты.
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В Едином тарифном справочнике должностей профессия "бариста" до сих пор не значится.
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