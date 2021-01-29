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«Бережно относиться к флагу, гербу, гимну, уважать президента». В Минске выбрали студента года

29.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 января в ДК Камвольного комбината в Минске выбрали студента года-2020. В конкурсе, который 12 лет подряд проводит БРСМ, участвовали 11 студентов со всей страны. Мы посмотрели, как выбирали лучшего, а еще спросили у победителя о студенческих протестах в Беларуси. Спойлер: выбрали самого патриотичного.


РЭП, пушки, киберстилистика

У ДК Камвольного комбината до начала мероприятия замечаем на остановке четыре больших автобуса — на них привозили региональные группы поддержки студентов. Они подготовились, пришли с флагами университетов, мегафонами, барабанами.

В первом ряду ГрГМУшникам, болевшим за Анастасию Хлюпину, главный в команде напоминает речевки и поднимает плакат «Люпина Настя ты наше счастье». За будущего пограничника Владислава Федюковича из Института пограничной службы целый ряд поднимает портреты парня, будто только что снятые со стены в кабинете чиновника.


За Ксению Брыкун из Академии управления при президенте кричали «АУ!», ведущая в этом услышала модный трек со словами «Все мои волки делают АУФ», и он потом звучал в творческом номере студентки.

До старта конкурса студенты соревнуются друг с другом, кто громче. Организаторы сообщали, что мероприятие пройдет с соблюдением масочного режима и санитарных требований.

Конкурс проходил в эстетике киберпанка и с темой «разума сверхчеловека». На сцене мероприятие проходило в два этапа: визитка и творческий конкурс. До этого студенты показывали жюри авторские молодежные проекты и демонстрировали свои ораторские способности.


Ксения Брыкун

Екатерина Рудович

Кирилл Гиро

Из визиток мы узнали, что все студенты активные, имеют творческие хобби, большинство из них занимается спортом. Кстати, в конкурсе «Студент года» состязаются студенты, у которых средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8.

В творческом конкурсе студенты раскрыли свои таланты. Елена Метлушко аккомпанировала себе на рояле под белорусскую песню про журавлей. Владислав Макаревич из БрГУ имени Пушкина — явно любитель ретро, парень немного выбился из киберстилистики конкурса и во время визитки спел с девушками-стилягами под Сюткина, а на творческом конкурсе вышел в косухе и спел русский кавер на нетленку группы Europe — The Final Countdown.


Елена Метлушко

Владислав Макаревич

Елизавета Дубровская

Дарья Гелец на фото слева

Владислав Мирончик

Елизавета Дубровская из Могилевского государственного университета имени Кулешова танцевала и показывала элементы гимнастики. Кирилл Гиро из БГУИР показал театр теней. Во время визитки он показал технику рукопашного боя и представил себя как личный бренд — «HIRO — почти герой». Дарья Гелец из Белорусского государственного университета транспорта в патриотичном платье с вышиванкой и зеленым поясом спела белорусский студенческий вариант «Сансары» Басты, на фоне показывали плакат «Я люблю Беларусь».

Остальные студенты также делились своими умениями в танцах, исполнении песен, чтении стихов. Некоторые читали рэп.

Победитель конкурса: «Бог старался, создавая меня, спасибо ему»


Победителем конкурса стал курсант 3-го курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Владислав Федюкович. Ему вручили памятные призы от спонсоров, а также горнолыжный тур на три дня в Логойск. После поздравлений и фотографирования группа поддержки не раз подбросила Федюковича.

Он мечтает, как и его отец, служить на пограничной заставе. Влад родом из города Иваново Брестской области.

Во время своей визитки Федюкович показал постановку, как его создавал бог в 2000 году, добавляя по одному лучшему качеству от предыдущих студентов года. Напоследок, со словами «Переборщил немножко» бог добавил Федюковичу патриотизма.

— Бог так старался, создавая меня, спасибо ему, — сказал Федюкович в финале своего представления.


Тот самый бог добавляет патриотизма Федюковичу



Во время творческого конкурса Федюкович исполнял песню «Журавли»: парень петь не умеет, поэтому просто зачитывал слова первого куплета, потом ему на помощь пришел коллега-музыкант. На фоне были кадры из военных фильмов. Зал поддержал, студенты встали и зажгли фонарики.

Владислав Федюкович рассказал TUT.BY, что в авторском конкурсе презентовал молодежно-патриотический проект «Мужеством в бессмертие шагнувшим».

— Проект реализуется в стенах Института и за его пределами на протяжении уже пяти лет. К его развитию и продвижению я приступил в 2018 году, когда поступил в Институт пограничной службы. Говоря простым языком, этот проект направлен на недопущение переписывания истории Великой Отечественной войны, а также на сохранение памяти о подвигах пограничников и советского народа — в частности, в период Великой Отечественной войны.

— Когда вы говорите «переписывание истории Великой Отечественной войны», что вы имеете в виду конкретно?

— На сегодняшний день молодежь Республики Беларусь попросту не знает историю войны и ни родители, ни семья, ни друзья, ни учителя в школах не могут преподнести эту информацию. Мы находим ее через архивы — и через те же тематические вечера, разные встречи с ветеранами преподносим информацию.


— Вы себя презентовали с переборщенным патриотизмом, интересом к войне, а откуда в вас это?

— У меня отец был пограничником, поэтому мне с детства прививали любовь к родине, отчизне. Ценить свои традиции, место, в котором ты вырос, место, в котором ты живешь, уважать окружающих людей, уважать людей, которые живут в Республике Беларусь. И в связи с событиями, которые на сегодняшний день у нас есть в стране, — уважать национальную символику страны: государственный флаг, герб, гимн Республики Беларусь.

— Если затрагивать эти события: в 2020 году их участниками стали студенты, 300 человек были отчислены, многие оказались на сутках за то, что высказывали свою позицию, 114 суток получил студент БГУИР (два дня назад выяснилось, что парня выпустили из СИЗО, а накануне его отчислили. — Прим. TUT.BY). Что вы думаете по этому поводу?

— Не буду отвечать на этот вопрос.


Журналисты также спросили у Федюковича, чего бы он хотел пожелать студентам страны.

— Ты живешь в этой стране, ты родился в этой стране, у тебя родители живут в этой стране. Какой бы она ни была, ты должен бережно относиться к флагу, к гербу, к гимну Республики Беларусь, уважать президента.

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Теги: Минск
 
 
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28 января в ДК Камвольного комбината в Минске выбрали студента года-2020. В конкурсе, который 12 лет подряд проводит БРСМ, участвовало 11 студентов со всей страны. Мы...
 
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