«Бережно относиться к флагу, гербу, гимну, уважать президента». В Минске выбрали студента года

Источник материала: Tut.by

28 января в ДК Камвольного комбината в Минске выбрали студента года-2020. В конкурсе, который 12 лет подряд проводит БРСМ, участвовали 11 студентов со всей страны. Мы посмотрели, как выбирали лучшего, а еще спросили у победителя о студенческих протестах в Беларуси. Спойлер: выбрали самого патриотичного.





РЭП, пушки, киберстилистика

У ДК Камвольного комбината до начала мероприятия замечаем на остановке четыре больших автобуса — на них привозили региональные группы поддержки студентов. Они подготовились, пришли с флагами университетов, мегафонами, барабанами.

В первом ряду ГрГМУшникам, болевшим за Анастасию Хлюпину, главный в команде напоминает речевки и поднимает плакат «Люпина Настя ты наше счастье». За будущего пограничника Владислава Федюковича из Института пограничной службы целый ряд поднимает портреты парня, будто только что снятые со стены в кабинете чиновника.





За Ксению Брыкун из Академии управления при президенте кричали «АУ!», ведущая в этом услышала модный трек со словами «Все мои волки делают АУФ», и он потом звучал в творческом номере студентки.

До старта конкурса студенты соревнуются друг с другом, кто громче. Организаторы сообщали, что мероприятие пройдет с соблюдением масочного режима и санитарных требований.

Конкурс проходил в эстетике киберпанка и с темой «разума сверхчеловека». На сцене мероприятие проходило в два этапа: визитка и творческий конкурс. До этого студенты показывали жюри авторские молодежные проекты и демонстрировали свои ораторские способности.



Ксения Брыкун



Екатерина Рудович



Кирилл Гиро

Из визиток мы узнали, что все студенты активные, имеют творческие хобби, большинство из них занимается спортом. Кстати, в конкурсе «Студент года» состязаются студенты, у которых средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8.

В творческом конкурсе студенты раскрыли свои таланты. Елена Метлушко аккомпанировала себе на рояле под белорусскую песню про журавлей. Владислав Макаревич из БрГУ имени Пушкина — явно любитель ретро, парень немного выбился из киберстилистики конкурса и во время визитки спел с девушками-стилягами под Сюткина, а на творческом конкурсе вышел в косухе и спел русский кавер на нетленку группы Europe — The Final Countdown.



Елена Метлушко



Владислав Макаревич



Елизавета Дубровская



Дарья Гелец на фото слева



Владислав Мирончик

Елизавета Дубровская из Могилевского государственного университета имени Кулешова танцевала и показывала элементы гимнастики. Кирилл Гиро из БГУИР показал театр теней. Во время визитки он показал технику рукопашного боя и представил себя как личный бренд — «HIRO — почти герой». Дарья Гелец из Белорусского государственного университета транспорта в патриотичном платье с вышиванкой и зеленым поясом спела белорусский студенческий вариант «Сансары» Басты, на фоне показывали плакат «Я люблю Беларусь».

Остальные студенты также делились своими умениями в танцах, исполнении песен, чтении стихов. Некоторые читали рэп.

Победитель конкурса: «Бог старался, создавая меня, спасибо ему»





Победителем конкурса стал курсант 3-го курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Владислав Федюкович. Ему вручили памятные призы от спонсоров, а также горнолыжный тур на три дня в Логойск. После поздравлений и фотографирования группа поддержки не раз подбросила Федюковича.

Он мечтает, как и его отец, служить на пограничной заставе. Влад родом из города Иваново Брестской области.

Во время своей визитки Федюкович показал постановку, как его создавал бог в 2000 году, добавляя по одному лучшему качеству от предыдущих студентов года. Напоследок, со словами «Переборщил немножко» бог добавил Федюковичу патриотизма.

— Бог так старался, создавая меня, спасибо ему, — сказал Федюкович в финале своего представления.



Тот самый бог добавляет патриотизма Федюковичу









Во время творческого конкурса Федюкович исполнял песню «Журавли»: парень петь не умеет, поэтому просто зачитывал слова первого куплета, потом ему на помощь пришел коллега-музыкант. На фоне были кадры из военных фильмов. Зал поддержал, студенты встали и зажгли фонарики.

Владислав Федюкович рассказал TUT.BY, что в авторском конкурсе презентовал молодежно-патриотический проект «Мужеством в бессмертие шагнувшим».

— Проект реализуется в стенах Института и за его пределами на протяжении уже пяти лет. К его развитию и продвижению я приступил в 2018 году, когда поступил в Институт пограничной службы. Говоря простым языком, этот проект направлен на недопущение переписывания истории Великой Отечественной войны, а также на сохранение памяти о подвигах пограничников и советского народа — в частности, в период Великой Отечественной войны.

— Когда вы говорите «переписывание истории Великой Отечественной войны», что вы имеете в виду конкретно?

— На сегодняшний день молодежь Республики Беларусь попросту не знает историю войны и ни родители, ни семья, ни друзья, ни учителя в школах не могут преподнести эту информацию. Мы находим ее через архивы — и через те же тематические вечера, разные встречи с ветеранами преподносим информацию.





— Вы себя презентовали с переборщенным патриотизмом, интересом к войне, а откуда в вас это?

— У меня отец был пограничником, поэтому мне с детства прививали любовь к родине, отчизне. Ценить свои традиции, место, в котором ты вырос, место, в котором ты живешь, уважать окружающих людей, уважать людей, которые живут в Республике Беларусь. И в связи с событиями, которые на сегодняшний день у нас есть в стране, — уважать национальную символику страны: государственный флаг, герб, гимн Республики Беларусь.

— Если затрагивать эти события: в 2020 году их участниками стали студенты , 300 человек были отчислены , многие оказались на сутках за то, что высказывали свою позицию, 114 суток получил студент БГУИР (два дня назад выяснилось, что парня выпустили из СИЗО, а накануне его отчислили. — Прим. TUT.BY). Что вы думаете по этому поводу?

— Не буду отвечать на этот вопрос.





Журналисты также спросили у Федюковича, чего бы он хотел пожелать студентам страны.

— Ты живешь в этой стране, ты родился в этой стране, у тебя родители живут в этой стране. Какой бы она ни была, ты должен бережно относиться к флагу, к гербу, к гимну Республики Беларусь, уважать президента.

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