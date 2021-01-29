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В гродненской больнице скорой помощи появился новый аппарат КТ

29.01.2021 07:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В БСМП появился новый аппарат компьютерной томографии. Теперь исследования здесь будут проводиться круглосуточно, сообщает телеканал «Гродно Плюс».
Аппарат, который раньше находился в медучреждении, сломался полгода назад.


Фото: скрин с видео

Прошлый аппарат был двухсрезный, поэтому за одну смену можно было сделать всего 20−25 исследований. Сейчас, когда есть современный 64-срезный, можно работать непрерывно и принимать как минимум 60 пациентов за это же время.

Это третий аппарат КТ в Гродно. Есть еще в университетской клинике и областной детской клинической больнице.

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Теги: Гродно
 
 
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В БСМП появился новый аппарат компьютерной томографии. Теперь исследования здесь будут проводиться круглосуточно.
 
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