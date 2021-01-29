В гродненской больнице скорой помощи появился новый аппарат КТ

Источник материала: Tut.by

В БСМП появился новый аппарат компьютерной томографии. Теперь исследования здесь будут проводиться круглосуточно, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

Аппарат, который раньше находился в медучреждении, сломался полгода назад.



Фото: скрин с видео

Прошлый аппарат был двухсрезный, поэтому за одну смену можно было сделать всего 20−25 исследований. Сейчас, когда есть современный 64-срезный, можно работать непрерывно и принимать как минимум 60 пациентов за это же время.

Это третий аппарат КТ в Гродно. Есть еще в университетской клинике и областной детской клинической больнице.