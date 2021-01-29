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Снежно и морозно. Погода в Витебске в выходные
29.01.2021 07:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нормальная зима возвращается: нынешние выходные будут снежными и морозными,
В субботу днем — −4…−6 °C. Снег, метель.
В воскресенье ночью мороз до -10 градусов, днем потеплеет: −3…−5 °C. Возможен снег.
Хороших выходных, друзья!
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Нормальная зима возвращается: нынешние выходные будут снежными и морозными.
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