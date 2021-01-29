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«Если бы не СК, убытки автопарк не считал бы». В суде по хороводу на перекрестке в Бресте выступили свидетели
29.01.2021 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 января в Бресте продолжилось рассмотрение
Третий день судебного разбирательства начался с допроса свидетелей — сотрудников автобусного парка и «Брестгортранса».
Первым к трибуне вызвали Артура Собина, который в августе прошлого года был заместителем директора Брестского автобусного парка по перевозкам (в январе этого года произошла реорганизация предприятия в «Брестский общественный транспорт»).
Отвечая на вопросы гособвинителя, Собин рассказал, что 13 сентября прошлого года действительно были сбои в работе автобусов: «В принципе, они происходят каждый день по различным причинам: где-то ДТП, где-то на переезде задержались».
Что касается сбоев на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, то, по его словам, были опоздания и сорваны два рейса.
Говоря об ущербе в 40 рублей 37 копеек, который, по версии обвинения, нанесен протестующими автопарку, Артур Собин в первую очередь пояснил, что перевозки общественным транспортом являются убыточными.
«У нас средние затраты 1 км пробега примерно 1,82−1,83 рубля (речь идет об августе 2020 года), а выручка — около рубля. То есть тут рассматривать в таком ключе, на мой взгляд, не совсем правильно, — пояснил свидетель. — Однозначно можно утверждать только о причинении ущерба по загородным перевозкам, которые были направлены в объезд и там увеличен пробег (около трех-четырех автобусов). Когда поступила информация, что через перекресток не проехать, их отправили в объезд. Насколько я помню, лишний пробег составил порядка 13 км, затраты по загородным перевозкам — примерно рубль километр, соответственно, за этот объезд сумма — примерно 13 рублей».
Оставшиеся 26 рублей 72 копейки он назвал не ущербом, а недополученной выручкой.
Собин также добавил, что обычно, когда в городе происходит что-то серьезное, какие-то длительные простои, диспетчеры ему звонят и сообщают: «А 13 сентября мне даже не позвонили. Я узнал о случившемся на следующий день».
Отвечая на вопрос адвоката по поводу того, в связи с чем проводился расчет убытков, замдиректора ответил, что поступил запрос из СК.
— Если бы такой запрос не поступил, вы бы считали ущерб? - уточнила защитник.
— Я думаю, мы бы его не считали. Дело в том, что в Бресте подобные срывы рейсов могут происходить банально из-за закрытого ж/д переезда. Возможность опозданий учтена, у нас стоит резерв подвижного состава, обычно 3−4 машины. Если кто-то серьезно опаздывает, на минут 15, вместо него отправляется другая машина.
— Был ли нанесен ущерб качеству перевозок? — спросил судья.
— Да. Качество однозначно пострадало, — ответил Собин.
Затем в качестве свидетелей допросили двух водителей автобусов, которые рассказали, что в тот день какое-то время из-за большого количества протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов были вынуждены остановить движение. К самим водителям никто не подходил, никаких лозунгов или музыки они не слышали, а когда приехал водомет и разогнал протестующих, они поехали по своим маршрутам.
Затем выступили кассиры «Брестгортранса», которые после обеда 13 сентября работали в киосках на бульваре Шевченко и проспекте Машерова.
«В тот день мы работали как обычно. Когда пришла колонна от ЦУМа и остановилась на перекрестке, мы продолжали работать. А где-то в 6 часов начальник отзвонилась и сказала: „Девочки, закрывайтесь“», — рассказала одна из женщин.
— В связи с чем? — уточнил гособвинитель.
— После 9 августа от нашего непосредственного начальника поступила команда: если в центре города около нас происходят какие-то события, значит, мы в целях безопасности закрываемся. Дело в том, что 9 августа, когда это все началось, у меня напарница работала во вторую смену, а наш киоск во вторую смену работает до пол-одиннадцатого. Она закрылась в 22.20 — и ее омоновцы чуть не забрали в автозак, — пояснила кассир.
По ее словам, перед закрытием она созвонилась с коллегой, которая работает в киоске около «Меркурия». Та ей сказала, что подъехали бусики и идут задержания (это было уже после того, как протестующих разгоняли водометом). Об этом сообщили начальнице, и та велела кассирам закрываться.
«Нам со стороны этих людей [участников акций протестов] никогда не поступало ни угроз, ничего. Мы закрылись, потому что больше боялись задержаний», — отвечая на вопрос адвоката, дополнила свидетель.
Напомним, 13 сентября прошлого года в Бресте масштабная акция протеста закончилась хороводом на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом.
Спустя два дня СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
20 января начали судить первую «партию» обвиняемых — ранее им было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342.
По версии обвинения, каждый из 10 подсудимых в группе с иными лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания.
На скамье подсудимых — Николай Федоренко, Ярослав Ярошук, Евгений Колпачик, Виктор Денисенко, Виталий Литвин, Максим Жаров, Марина Глазова, Вадим Воронович, Алексей Якубук и Марина Сирецан.
Рассматривает их дело судья Святослав Калина.
Некоторые обвиняемые полностью признали свою вину, часть из них признали вину частично и несколько человек заявили, что виновными себя не считают. В первый день судебного разбирательства выслушали семь из 10 обвиняемых, во второй — еще троих обвиняемых и четырех свидетелей — работников троллейбусного парка. Ущерб, нанесенный этому транспортному предприятию действиями протестующих, оценили в 619 рублей 55 копеек.
Всего же фигурантами «хороводного» дела являются не менее 50 человек. 25 января стало известно, что в суд направлено уголовное дело в отношении еще 10 обвиняемых.
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«Если бы не СК, убытки автопарк не считал бы». В суде по хороводу на перекрестке в Бресте выступили свидетели
Очередной день судебного разбирательства начался с допроса свидетелей - на этот раз сотрудников автобусного парка и «Брестгортранса».
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