Источник материала: Tut.by

В Гродно врачи достали из желудка ребенка кольцо с бриллиантом, рассказывает « Перспектива ». На прошлой неделе четырехлетняя девочка с родителями приезжала на консультацию в Гродненскую областную детскую клиническую больницу по поводу проглоченного предмета. Рентген органов брюшной полости показал, что кольцо находится в желудке.



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Как рекомендовал врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий, решили подождать несколько дней: предмет мог сам выйти из желудочно-кишечного тракта ребенка естественным путем. Но этого не произошло. Пришлось прибегнуть к врачебной помощи.

Достали кольцо с использованием эндоскопа и щипцов, манипуляция выполнялась под общим наркозом.

Как вспомнил Дмитрий Кривецкий, ранее из желудочно-кишечного тракта детей ему приходилось доставать серебряные крестики, обручальные кольца, но вот драгоценность с бриллиантом — впервые.