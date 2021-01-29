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В Гродно врачи достали из желудка ребенка кольцо с бриллиантом
29.01.2021 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно врачи достали из желудка ребенка кольцо с бриллиантом, рассказывает «
Как рекомендовал врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий, решили подождать несколько дней: предмет мог сам выйти из желудочно-кишечного тракта ребенка естественным путем. Но этого не произошло. Пришлось прибегнуть к врачебной помощи.
Достали кольцо с использованием эндоскопа и щипцов, манипуляция выполнялась под общим наркозом.
Как вспомнил Дмитрий Кривецкий, ранее из желудочно-кишечного тракта детей ему приходилось доставать серебряные крестики, обручальные кольца, но вот драгоценность с бриллиантом — впервые.
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Вначале решили подождать несколько дней: предмет мог сам выйти из желудочно-кишечного тракта ребенка естественным путем. Но этого не произошло. Пришлось...
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