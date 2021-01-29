«Пренебрегал законами Беларуси». В Барановичах прошел суд по жалобе активиста на его высылку из страны

Источник материала: Tut.by

27 января в суде Барановичей рассмотрели гражданское дело по жалобе Олега Малащенко на постановление о его высылке из Беларуси, передает Intex-press .



Олег и Татьяна Малащенко. Фото из личного архива

Сам Олег Малащенко на судебном заседании присутствовать не мог, потому что 30 декабря его депортировали из Беларуси, не дожидаясь ответа решения УВД Брестского облисполкома, куда он подал жалобу на постановление о высылке.

Его интересы в суде представляли жена Татьяна Малащенко и адвокат Зоя Гавдей.

Олег Малащенко в жалобе указал, что не согласен с принятым решением Барановичского ГОВД, поскольку оно, по его мнению, незаконно и принято без учета норм действующего законодательства — ст. 65 закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

На судебном заседании его представители, Татьяна Малащенко и адвокат Зоя Гавдей, требования, изложенные в жалобе Олега, поддержали и пояснили, что оснований для высылки из Беларуси Олега Малащенко, указанных в ст. 65 Закона, не имелось, поскольку во время проживания в Беларуси Олег не совершал никаких действий против интересов национальной безопасности, общественного порядка, нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан, а также не привлекался к уголовной ответственности.

Было отмечено, что высылка его из страны и запрет на въезд сроком на три года является дополнительным наказанием за совершенное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Также высылка Олега Малащенко ставит в тяжелое положение его семью, двух несовершеннолетних детей, которые находились на его иждивении, отрицательно скажется на его браке. Адвокат отметила, что, помимо прочего, в уведомлении о высылке из Беларуси не указаны основания о высылке. Он был задержан и вывезен из Беларуси, несмотря на то что 29 декабря была подана жалоба в суд на постановление о высылке. Также Малащенко не была выдана копия постановления о высылке, и он был выслан до истечения срока обжалования постановления, чем нарушен порядок высылки.

Представитель барановичской милиции заявленные истцом требования не признал и пояснил, что Олег Малащенко о высылке был извещен и присутствовал при рассмотрении дела. Малащенко привлекался к административной ответственности по ч. 1. ст. 23.34 КоАП.

Представитель ОВД пояснила, что с учетом его действий, направленных против интересов общественного порядка и данных о его личности, было принято решение о высылке путем добровольного выезда. В связи с тем, что Олег Малащенко не исполнил требования постановления о высылке и добровольно не выехал в установленный срок, 29 декабря 2020 года было принято постановление о высылке его в принудительном порядке, с которым он также был ознакомлен. Поэтому представитель милиции просил суд в удовлетворении жалобы отказать.

Рассмотрев дело, суд постановил отказать Олегу Малащенко в жалобе, поскольку совершенное им административное правонарушение «свидетельствует о его пренебрежении законодательством Республики Беларусь, а его действия были направлены против интересов общественного порядка на территории Республики Беларусь, прав и свобод граждан Республики Беларусь».

Татьяна Малащенко сообщила Intex-press о том, что она будет обжаловать решение суда.

Напомним, что жителя Барановичей, военного пенсионера Олега Малащенко 25 ноября 2020 года пригласили в отделение по гражданству и миграции Барановичского ГОВД, где вручили решение о его высылке из страны с 25 декабря 2020 года.

Мужчина отправил 1 декабря апелляционную жалобу на решение отдела по гражданству и миграции в УВД Брестчины, но, по его словам, ответа так и не получил. Также он написал в Барановичский ГОВД письмо о том, что он не может выполнить требования отдела по гражданству и миграции, пока не придет ответ на апелляцию из Брестского суда.

Однако днем 29 декабря милиция задержала Олега Малащенко прямо на рабочем месте на авиазаводе и отправила в изолятор временного содержания, где он находился до депортации. Об этом Intex-press рассказала его жена Татьяна.

Олег Малащенко — уроженец Барановичей. С семьей он живет в там с 2004 года. У него двое несовершеннолетних детей, жена и 85-летняя мать. Мужчина — бывший офицер, заканчивал военную службу в России, поэтому автоматически получил российское гражданство. После службы переехал на родину, несколько лет был владельцем магазина «Вадзянік», а позже устроился работать на авиазавод.

Семья Малащенко активно участвует в общественной жизни города. Супруги добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.

По мнению жены Олега, Татьяны Малащенко, мужа выслали из страны за то, что власти посчитали мужчину одним из зачинщиков протестов на 558-м авиационном ремонтном заводе, которые прошли после президентских выборов.