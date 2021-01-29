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Дело Виктора Бабарико рассмотрит Верховный суд — адвокат

29.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, сообщает его адвокат Дмитрий Лаевский.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Это означает, что обвиняемый не сможет обжаловать приговор.

"Вечером 28 января 2021 нас официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать дело сам. В праве на обжалование приговора Виктору Бабарико отказано", - написал адвокат в своем Telegram-канале.

Лаевский отметил, что ранее "просил Верховный суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции".

О том, что дело Бабарико и других обвиняемых поступило в Верховный суд Беларуси, стало известно 22 января. Уже тогда эксперты в области уголовного права предполагали, что Верховный суд будет рассматривать это громкое дело сам, а на процесс Генпрокуратура направит самых опытных государственных обвинителей.

В чем обвиняют Бабарико?

Бывшего главу Белгазпромбанка обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 УК Беларуси. Кроме него, в получении взяток в особо крупном размере организованной группой по ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса обвиняются шесть топ-менеджеров банка.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По материалам дела, Бабарико и подозреваемые с 1 января 2004 года по 11 июня 2020 года незаконно получили от коммерческих организаций не менее 30 миллионов рублей "за благоприятное решение вопросов".

Ранее в КГБ сообщили, что все фигуранты признали свою вину, за исключением Бабарико.

Дело Белгазпромбанка

Обыски в головном офисе Белгазпромбанка прошли 11 июня 2020 года. Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела  - "легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере" и "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Бабарико задержали 18 июня. Вместе с экс-банкиром был взят под стражу его сын Эдуард и еще ряд подозреваемых. Новое обвинение было предъявлено Бабарико-старшему 24 июля, позже сроки по делу продлили.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Ранее адвокат Дмитрий Лаевский подавал прошение о рассмотрении дела в нижестоящем суде, чтобы была возможность обжаловать приговор.
 
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