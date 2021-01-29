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Дело Виктора Бабарико рассмотрит Верховный суд — адвокат
29.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, сообщает его адвокат Дмитрий Лаевский.
© Sputnik / Виктор Толочко
Это означает, что обвиняемый не сможет обжаловать приговор.
"Вечером 28 января 2021 нас официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать дело сам. В праве на обжалование приговора Виктору Бабарико отказано", - написал адвокат в своем Telegram-канале.
Лаевский отметил, что ранее "просил Верховный суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции".
О том, что дело Бабарико и других обвиняемых
В чем обвиняют Бабарико?
Бывшего главу Белгазпромбанка обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 УК Беларуси. Кроме него, в получении взяток в особо крупном размере организованной группой по ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса обвиняются шесть топ-менеджеров банка.
© Sputnik / Виктор Толочко
По материалам дела, Бабарико и подозреваемые с 1 января 2004 года по 11 июня 2020 года незаконно получили от коммерческих организаций не менее 30 миллионов рублей "за благоприятное решение вопросов".
Ранее в КГБ сообщили, что все
Дело Белгазпромбанка
Обыски в головном офисе Белгазпромбанка
Бабарико
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Ранее адвокат Дмитрий Лаевский подавал прошение о рассмотрении дела в нижестоящем суде, чтобы была возможность обжаловать приговор.
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