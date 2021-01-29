Дело Виктора Бабарико рассмотрит Верховный суд — адвокат

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, сообщает его адвокат Дмитрий Лаевский.

Это означает, что обвиняемый не сможет обжаловать приговор.

"Вечером 28 января 2021 нас официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать дело сам. В праве на обжалование приговора Виктору Бабарико отказано", - написал адвокат в своем Telegram-канале.

Лаевский отметил, что ранее "просил Верховный суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции".

О том, что дело Бабарико и других обвиняемых поступило в Верховный суд Беларуси , стало известно 22 января. Уже тогда эксперты в области уголовного права предполагали, что Верховный суд будет рассматривать это громкое дело сам, а на процесс Генпрокуратура направит самых опытных государственных обвинителей.

В чем обвиняют Бабарико?

Бывшего главу Белгазпромбанка обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 УК Беларуси. Кроме него, в получении взяток в особо крупном размере организованной группой по ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса обвиняются шесть топ-менеджеров банка.

По материалам дела, Бабарико и подозреваемые с 1 января 2004 года по 11 июня 2020 года незаконно получили от коммерческих организаций не менее 30 миллионов рублей "за благоприятное решение вопросов".

Ранее в КГБ сообщили, что все фигуранты признали свою вину , за исключением Бабарико.

Дело Белгазпромбанка

Обыски в головном офисе Белгазпромбанка прошли 11 июня 2020 года. Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела - "легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере" и "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Бабарико задержали 18 июня. Вместе с экс-банкиром был взят под стражу его сын Эдуард и еще ряд подозреваемых. Новое обвинение было предъявлено Бабарико-старшему 24 июля, позже сроки по делу продлили.

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