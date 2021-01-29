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Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2021 года
29.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Перемены ожидают белорусов с 1 февраля. Корреспондент Sputnik собрал основные изменения, которые вступят в силу уже в понедельник.
Вырастут пенсии и пособия на детей
С 1 февраля в Беларуси установлен новый размер бюджета прожиточного минимума. Он составит 262 рубля 87 копеек. Вместе с повышением БПМ изменятся и различные надбавки.
Так, с начала февраля увеличится пособие при рождении ребенка – до 1314,4 рубля. Единовременное пособие ставшим на учет по беременности вырастет до 2628,7 рубля. Для сравнения сейчас оно составляет 2581,1.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Пропорционально увеличению БПМ вырастут и минимальный размер трудовой пенсии, а также доплат пожилым людям в возрасте 75 и старше.
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1 февраля будет обновлены сведения о незанятых в экономике белорусах. Тем из них, кто попадет в базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам.
База о нетрудоустроенных гражданах обновляется каждый квартал. Если вам нужно предоставить соответствующим органам документы о том, что вы работает или учитесь за границей, сделать это нужно до 21 апреля, 21 июля, 21 октября, 21 января - соответственно.
Напомним, в декабре 2020 года Александр Лукашенко на совещании по экономике распорядился подключить, если это потребуется, милицию, чтобы найти белорусам рабочие места.
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С начала года увеличились тарифы на техобслуживание и капремонты, газо-, электро-, водоснабжение, вывоз мусора, домофоны. Насколько – каждый сможет оценить в феврале. Сообщалось, что повышение обслуживания ЖКХ пройдет в два этапа, второй запланирован на 1 июня.
© Sputnik / Виктор Толочко
Для малоимущих будут предоставлены субсидии. Такой государственной поддержкой в 2020 году воспользовались 20,5 тысяч семей.
Продукты питания и лекарства продолжат дорожать
Все розничные цены 1 февраля в обязательном порядке должны быть приведены в порядок с учетом новых ставок налога на добавленную стоимость. Напомним, НДС
Это уже привело к подорожанию товаров. Но рост цен продолжится и в феврале. В списке товаров, на которые можно ожидать увеличения цен, консервы (список длинный, тут и маслины, и грибы, и горошек с кукурузой, и фруктовые пюре, и много чего еще), мед, крупы (гречка, перловка, пшено, чечевица), мука, печенье, вафли и ряд других.
Цены повышаются также на детские товары и лекарства.
Курить все дороже
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Так, сигареты марки Pall Mall (Red, Blue, Silver и Azure) будут теперь стоить 2,8 рубля за пачку, Pall Mall Nano Green — 2,6 рубля, Pall Mall Superslims (Azure и Violet) — 2,65 рубля, Kent Nano Blue, Kent Feel (Aroma, Aurum, Tropic) — 3,6 рубля, Rothmans Click (Coral, Purple, Volt) — 2,6 рубля. Импортные Davidoff (Classic и Gold) подорожают до 4,1 рубля за пачку, Aroma Rich (Coast и Highland) — до 4,5 рубля.
В отличие от фабрики "Неман", компания "Табак-Инвест" пока не повысит цены на свою продукцию.
© Sputnik / Алексей Майшев
Нефть-кормилица
С 1 февраля возрастут пошлины на нефть и нефтепродукты, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Такое решение содержится в постановлении Совета министров от 27 января 2021 года.
Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,8 за 1 тонну (ранее – $38,7). Прямогонный бензин – до $24 за 1 тонну (ранее – $21,2). Товарные бензины, дизельное топливо, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла – до $13,1 за 1 тонну (ранее – $11,6).
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись 1 января 2021 года. Тогда они были снижены.
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Обновятся базы данных о незанятых в экономике, вырастут пособия на детей – собрали все о главных новшествах последнего зимнего месяца.
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