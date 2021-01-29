Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Перемены ожидают белорусов с 1 февраля. Корреспондент Sputnik собрал основные изменения, которые вступят в силу уже в понедельник.

Вырастут пенсии и пособия на детей

С 1 февраля в Беларуси установлен новый размер бюджета прожиточного минимума. Он составит 262 рубля 87 копеек. Вместе с повышением БПМ изменятся и различные надбавки.

Так, с начала февраля увеличится пособие при рождении ребенка – до 1314,4 рубля. Единовременное пособие ставшим на учет по беременности вырастет до 2628,7 рубля. Для сравнения сейчас оно составляет 2581,1.

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составят: на первого ребенка – 472,92 рубля; на второго и последующих детей – 540,48 рубля; на ребенка-инвалида – 608,04 рубля. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2628,7 рубля, а при рождении второго и последующих детей – 3680,18 рубля.

Пропорционально увеличению БПМ вырастут и минимальный размер трудовой пенсии, а также доплат пожилым людям в возрасте 75 и старше.

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1 февраля будет обновлены сведения о незанятых в экономике белорусах. Тем из них, кто попадет в базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам.

База о нетрудоустроенных гражданах обновляется каждый квартал. Если вам нужно предоставить соответствующим органам документы о том, что вы работает или учитесь за границей, сделать это нужно до 21 апреля, 21 июля, 21 октября, 21 января - соответственно.

Напомним, в декабре 2020 года Александр Лукашенко на совещании по экономике распорядился подключить, если это потребуется, милицию, чтобы найти белорусам рабочие места.

Белорусы получат потяжелевшие жировки

С начала года увеличились тарифы на техобслуживание и капремонты, газо-, электро-, водоснабжение, вывоз мусора, домофоны. Насколько – каждый сможет оценить в феврале. Сообщалось, что повышение обслуживания ЖКХ пройдет в два этапа, второй запланирован на 1 июня.

Для малоимущих будут предоставлены субсидии. Такой государственной поддержкой в 2020 году воспользовались 20,5 тысяч семей.

Продукты питания и лекарства продолжат дорожать

Все розничные цены 1 февраля в обязательном порядке должны быть приведены в порядок с учетом новых ставок налога на добавленную стоимость. Напомним, НДС изменился с началом 2021 года. На ряд продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси, налог увеличен вдвое – до 20%.

Это уже привело к подорожанию товаров. Но рост цен продолжится и в феврале. В списке товаров, на которые можно ожидать увеличения цен, консервы (список длинный, тут и маслины, и грибы, и горошек с кукурузой, и фруктовые пюре, и много чего еще), мед, крупы (гречка, перловка, пшено, чечевица), мука, печенье, вафли и ряд других.

Цены повышаются также на детские товары и лекарства.

Курить все дороже

Министерство по налогам и сборам Беларуси анонсировало подорожание сигарет . Цены на табачные изделия повысят как на отечественные, так и импортные марки. Вместе с тем на торговых прилавках появятся новые пачки.

Так, сигареты марки Pall Mall (Red, Blue, Silver и Azure) будут теперь стоить 2,8 рубля за пачку, Pall Mall Nano Green — 2,6 рубля, Pall Mall Superslims (Azure и Violet) — 2,65 рубля, Kent Nano Blue, Kent Feel (Aroma, Aurum, Tropic) — 3,6 рубля, Rothmans Click (Coral, Purple, Volt) — 2,6 рубля. Импортные Davidoff (Classic и Gold) подорожают до 4,1 рубля за пачку, Aroma Rich (Coast и Highland) — до 4,5 рубля.

В отличие от фабрики "Неман", компания "Табак-Инвест" пока не повысит цены на свою продукцию.

Нефть-кормилица

С 1 февраля возрастут пошлины на нефть и нефтепродукты, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Такое решение содержится в постановлении Совета министров от 27 января 2021 года.

Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,8 за 1 тонну (ранее – $38,7). Прямогонный бензин – до $24 за 1 тонну (ранее – $21,2). Товарные бензины, дизельное топливо, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла – до $13,1 за 1 тонну (ранее – $11,6).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись 1 января 2021 года. Тогда они были снижены.