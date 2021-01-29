Проверяет таможня. Что такое личный досмотр и могут ли забрать на границе компьютер

Источник материала: Tut.by

Последнее время белорусы, которые были задержаны за участие в акциях протеста, сообщают , что их стали тщательнее проверять на границе, в некоторых случаях даже изымают ноутбуки. В таможне говорят , что это процедура стандартная и к политической активности граждан отношения не имеет. Мы решили разобраться, как должен проходить осмотр и личный досмотр на границе — какие права у гражданин, могут ли у них изымать компьютеры и на какое время.

Как должна проходить проверка?

Остановимся подробнее на трех видах таможенного контроля: осмотр, досмотр и личный досмотр (то, что чаще всего применяют в отношении обычных водителей и пассажиров).

При таможенном осмотре вы сами показываете вещи, которые провозите через границу. Сотрудники таможни визуально все осматривают, но не вскрывают запечатанные товары, не нарушают их целостность. При проведении таможенного осмотра багажа физлиц, транспортных средств для личного пользования акт таможенного осмотра составляется только в случае, если он будет использоваться таможенными органами при совершении таможенных операций, проведении таможенного контроля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При таможенном досмотре сотрудники уже могут вскрыть запечатанные коробки, емкости, в которых вы провозите товары, то есть могут нарушить целостность обследуемых объектов. По итогу составляется акт, один экземпляр передают вам.

А уже при личном таможенном досмотре сотрудники таможни могут проверить, что находится непосредственно при вас: в карманах одежды и даже под одеждой. Но проводится такой досмотр только при наличии достаточных оснований полагать, что человек скрывает при себе и добровольно не выдает товары, перемещаемые через границу в нарушение закона. Личный таможенный досмотр проводится по решению руководителя подразделения таможенного органа либо замещающих его сотрудников. Решение оформляется письменно. Гражданина об этом предупреждают под подпись, знакомят с его правами и предлагают добровольно выдать товары, провозить которые через границу запрещено. Если человек отказывается поставить подпись, это указывают в документе, но досмотр все равно могут провести.

Проводит личный досмотр сотрудник того же пола, что и лицо, которое досматривают, при этом присутствует двое понятых того же пола, происходит все в изолированном помещении, доступ других лиц туда запрещен. В случае, если нужно обследовать тело человека, в том числе с использованием специальной медицинской техники (так могут искать наркотики в организме), вызывается медработник. Действия сотрудников должны быть корректными и законными, чтобы не причинить вред здоровью и ущерб имуществу человека. По итогу досмотра оформляется акт, его составляют во время проведения досмотра или не позднее одного часа после его завершения. Один экземпляр акта передают лицу, в отношении которого проводился досмотр. Таким образом могут досмотреть и детей, но только в присутствии их законных представителей.